«بوتين» يُوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.



ووفقا لأوامر الرئيس الروسي، في بيان نشره الكرملين: ” آخذا في الاعتبار، نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023″.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن البيان أنه “انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، صرح رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن دخول روسيا في الأعمال العسكرية في دونباس، كان نتيجة لحقيقة أن جهود حفظ السلام قد تعرضت للتخريب من قبل سلطات كييف والدول الغربية.

واعترف بأنه يتصور ما يحدث بألم عميق، ولكن يقع اللوم في إطلاق العنان للأزمة في المقام الأول على أولئك الذين “وضعوا هدفهم تدمير وحدة شعب روس المقدس، ووحدة شعبنا وإيماننا”.