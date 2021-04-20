بوريل: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تزداد توتراً

أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن العلاقات بين بروكسل وموسكو “لا تتحسن، بل بالعكس تزداد توترا في اتجاهات مختلفة”.

وتطرق بوريل، في كلمة ألقاها يوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، قبل بدء اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الأوروبيين، إلى الوضع حول أوكرانيا، وإلى نقل روسيا قوات إضافية إلى حدودها مع هذا البلد ، قائلا “لا يزال الوضع خطيرا جدا ، وندعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية”.

وأصرت روسيا مرارا على أن حشد قواتها في أراضيها المتاخمة لحدود أوكرانيا ، على خلفية التصعيد الجديد في منطقة دونباس، يحمل طابعا احترازيا، ولا يشكل خطرا على أي أحد.

كما تحدث بوريل في كلمته عن قضية الناشط المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء وضعه الصحي، مشددا على أن السلطات الروسية تتحمل المسؤولية عن صحة “نافالني” وينبغي لها تقديم الرعاية الصحية اللازمة إليه.