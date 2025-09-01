بولتون: نزع السلاح ضروري لتحقيق السلام في لبنان والشرق الأوسط

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، في مقال رأي نشرته صحيفة “التليغراف” البريطانية، أن تحرير لبنان من سيطرة حزب الله يمثل السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، داعيًا الدول الغربية لتقديم الدعم اللازم للسلطات اللبنانية لمواجهة النفوذ الإيراني ووكلائه.

وأشار بولتون إلى أن لبنان يواجه اليوم سؤالاً وجودياً حول قدرته على الخروج من عقود من الحرب والدمار، أو العودة إلى دوامة الصراع الأهلي وهيمنة الإرهاب، موضحًا أن فرص لبنان في العودة إلى الوضع الطبيعي ترتبط بالضربات الإسرائيلية على إيران ووكلائها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح أن حزب الله حكم لبنان فعليًا من الظل لعقود، معتمداً على الدعم الإيراني، وأن أي جهود لنزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي تحتاج إلى مساعدة خارجية، خاصة مع قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام “اليونيفيل” في 2026.

ولفت بولتون إلى أن القرارات السابقة، مثل القرار 1701 لمجلس الأمن عام 2006، لم تحقق أهدافها بسبب عدم تعاون إيران وحزب الله، ما ساعد على تعزيز نفوذهما، وأدى في النهاية إلى أحداث 7 أكتوبر.

وأكد أن الحكومة اللبنانية تواجه مهمة صعبة في وضع حد للقدرات العسكرية لحزب الله ومنع استمرار الدعم الإيراني، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجيش اللبناني والسلطات المدنية بدعم من الدول الغربية، والتعاون الوثيق مع إسرائيل لضمان نزع سلاح الحزب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

واختتم بولتون بالقول إن رؤية لبنان يُبعث من جديد بحكومة سلمية وديمقراطية خالية من إيران وحزب الله ستكون خطوة جوهرية نحو سلام مستدام في الشرق الأوسط، محذرًا من أن التراجع عن هذه المهمة قد يعيد المنطقة إلى حالة الصراع السابقة.

نقيب صيادلة لبنان يحذر: الدواء المنتهي الصلاحية يحوّل الصيدليات إلى “قنبلة موقوتة”

حذّر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم من خطورة الدواء المنتهي الصلاحية، مشيراً إلى أنه يحوّل الصيدليات إلى “قنبلة موقوتة” تهدد حياة المرضى.

وفي بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الاثنين، أكد سلوم أن الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزوّر، وأن إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه وتلفه خارج لبنان يؤدي إلى تراكم هذه الأدوية في الصيدليات، وسط منع الصيدليات من التخلص منها بسبب مخاطرها على البيئة والسلامة العامة.

ودعا نقيب الصيادلة الشركات والمصانع إلى الالتزام بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي ينص على استرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية لضمان سلامة المرضى، وترحيلها إلى خارج لبنان لتلفها، خصوصاً بعد قرار مجلس الشورى في يناير الماضي الذي أكّد على أهمية تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه.

وأكّد سلوم ثقته بوزير الصحة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارة الزين، مشيراً إلى أنهما لن يترددا في اتخاذ أي خطوات تحمي حياة المرضى وتحافظ على الأمن البيئي.