بولس: لا يوجد موعد محدد للانتخابات في ليبيا

نفى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشكلٍ قاطع تحديد عام 2032 أو أي موعد زمني لإجراء الانتخابات ضمن المبادرة الأمريكية للحل في ليبيا، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول جداول زمنية للانتخابات لا يعكس موقفاً رسمياً، وأن أي مسار سياسي مرتبط بالملف الليبي يبقى خاضعاً للتوافقات بين الأطراف الليبية.

وفي المقابل، تشير مصادر سياسية إلى وجود خطة مطروحة ضمن المبادرة الأمريكية تمتد حتى عام 2032، تقوم على مسار تدريجي لمعالجة الأزمة الليبية يبدأ بتوحيد السلطة التنفيذية والتصويت على منح الثقة للحكومة في عام 2026، ثم الانتقال إلى انتخاب برلمان انتقالي وتشكيل لجنة لصياغة دستورية في عام 2028، وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في عام 2032، وفق موقع المشهد.

وتوضح المصادر أن هذا التصور يُطرح كإطار مرحلي لإعادة بناء المؤسسات السياسية والدستورية في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام، في وقت يشهد الملف الليبي جدلاً واسعاً بين أطراف تعتبر أن التدرج الزمني يمنح فرصة لإعادة الاستقرار، وأطراف أخرى ترى أن امتداد المرحلة الانتقالية لفترة طويلة يثير الغموض ويؤخر الاستحقاق الانتخابي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة السياسية في ليبيا وتعثر التوافق على القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، إلى جانب استمرار الجهود الدولية لدفع مسار تسوية سياسية ينهي حالة الانقسام القائم منذ سنوات.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.