بومبيو: نبني تحالفاً لردع إيران

وأكد الوزير في مؤتمر صحافي من نيويورك أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء تحالف ضد إيران، للإقرار بالمخاطر التي تمثلها وإعداد رد على أنشطتها وردعها.

وأشار إلى أن إيران تتحدى ببرنامجها الصاروخي مجلس الأمن وقراراته، داعيا المجلس إلى أن يتعامل بجدية مع “خطر الانتشار الصاروخي الإيراني”، ولفت بومبيو إلى أن صواريخ إيران يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قال بومبيو إن التحقيقات مستمرة للوصول إلى الحقيقة، لافتا إلى أن واشنطن سوف تستمر في العمل مع السعودية لأنها قدمت خدمات لصالح “الأمن الأميركي”.

وفي مؤتمر صحافي منفصل، أكد الممثل الأميركي الخاص إلى إيران براين هووك أن الاحتفاظ بالاتفاقية النووية مع إيران يجب ألا يكون “على حساب الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وكان قرار لمجلس الأمن دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، يمنع بموجبه إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.