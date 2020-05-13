بومبيو يصل تل أبيب في زيارة قصيرة وموضوعات هامة

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح الأربعاء، إلى تل أبيب، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر أن محادثات بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدث عن إيران قائلاً أن: “يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة”. وأضاف “هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد”.

وزيارة بومبيو هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين بسبب جائحة كوفيد -19.

والتقى بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه ولم يكن أيا منهما يضع كمامة واقية. وقال نتنياهو إن زيارة بومبيو “شهادة على قوة تحالفنا”.

وأشاد رئيس الوزراء بالضغوط الأميركية المستمرة على إيران في ظل استمرار “مخططاتها وأعمالها العدوانية ضد الأميركيين والإسرائيليين وضد الجميع في المنطقة”. وإيران هي الدولة الأكثر تاثرا بوباء “كوفيد-19” في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر بأن الزيارة ستتناول أيضا وخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وعلى صعيد أخر، لن يتلقي بومبيو السفير الأميركي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، الذي لن يشارك أيضا خلال لقاءات وزير الخارجية، بعد أن ظهرت عليه علامات مرضية بسيطة في الجهاز التنفسي.

وتم إخضاع السفير للفحص، وتبين أنه غير مصاب بفيروس كورونا، لكن لن يلتقيه بومبيو في إجراء وقائي كما قالت السفارة الأميركية.

ووصل بومبيو، إلى مطار بن غوريون في زيارة لإسرائيل، تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية المزمعة بيني غانتس.

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