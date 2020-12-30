بيان أمريكي أوروبي مشترك يدعم ملتقى الحوار السياسي الليبي

عقد سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والقائميْن بأعمال سفارتيْ فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعا عن بُعد، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وبحسب بيان مشترك نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك، فإن الاجتماع جاء لتأكيد الدعم الكامل لنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي والحوارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة به والتي تيسّرها الأمم المتحدة.

ورحّب رؤساء البعثات بعمليات تبادل الأسرى في الآونة الأخيرة، وحثوا على إحراز تقدّم سريع لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت حسب ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلّق بالسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، أشار رؤساء البعثات إلى أنه هناك حاجة إلى قيادة ليبية قوية ومشتركة قُبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

كما أكد رؤساء البعثات على الحاجة إلى أن تكون التصريحات العامة بنّاءة وداعمة للعملية.

وفيما يتعلق بكل هذه العناصر، أشار البيان إلى أن الجهات الدولية الفاعلة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بنجاح الحوارات التي تيسرها الأمم المتحدة، وباعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا، فإن لحكومة الوفاق الوطني دور خاص تلعبه في دعم هذه العملية بشكل كامل، بحسب البيان.

كما جدد رؤساء البعثات دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.