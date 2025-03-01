بيان تضامنيّ مع أوكرانيا.. 14 حاكماً ديمقراطياً لـ«زيلينسكي»: لستم وحدكم

أصدر حكام 14 ولاية أمريكية بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم مع أوكرانيا بعد المشادّة الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب وفلادمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم أمس.

ووقع على البيان أكثر من نصف حكام الحزب الديمقراطي البالغ إجمالي عددهم 23 حاكما. وقالوا إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس استخدموا المكتب البيضاوي لـ “توبيخ” فلاديمير زيلينسكي بسبب “عدم ثقته في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وقال الحكام في بيانهم “يجب أن يحمي الأمريكيون قيمنا الديمقراطية القوية على الساحة العالمية بدلا من تقويض عمل الرئيس زيلينسكي للقتال من أجل وطنه وحرية شعبه”.

ووقع على البيان كل من أندي بيشير من كنتاكي وتوني إيفرز من ويسكونسن وبوب فيرجسون من واشنطن ومورا هيلي من ماساتشوستس وكاثي هوكول من نيويورك ولورا كيلي من كانساس وميشيل لوجان جريشام من نيو مكسيكو وجانيت ميلز من مين وفيل مورفي من نيو جيرسي وجي بي بريتزكر من إلينوي وجوش شابيرو من بنسلفانيا وجوش ستاين من نورث كارولينا وتيم والز من مينيسوتا وجريتشن ويتمر من ميشيغن.

تجدر الإشارة إلى أن مشادة كلامية حادة حصلت أمس الجمعة بين ترامب وزيلينسكي بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا. حيث اتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ”المقامرة بحرب عالمية ثالثة”.

كما وبخ ترامب زيلينسكي خلال الحديث، وطلب منه أن يكون أكثر “امتنانا”، قائلا “أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به”.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق كان مخطط له بشأن المعادن الحيوية، ثم ما لبث ترامب أن استهدفه على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياه بعدم الاحترام.

المصدر: أ ب