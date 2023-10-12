بيان توضيحي لمركز الاستشعار عن بُعد حول الهزة الأرضية

أصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بياناً توضيحياً، مساء اليوم الخميس، الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب البلاد.

وأشار المركز إلى عدم ورود أي بيانات أو تفاصيل بشأن الهزة التي حدثت اليوم في المراصد الدولية، ما اضطر المركز إلى التواصل مع مراكز دول الجوار.

وبناء على ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي بالجمهورية التونسية، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت عند الساعة 3:31 بتوقيت ليبيا المحلي بقوة 4.9 على مقياس الزلازل وبعمق 230 كيلومتر (KM ±50) بالمنطقة الواقعة بين جنوب سرت ومدينة ودان ولم يشعر بها أحد نظراً لعمقها الكبير.

أما الهزة الأرضية الثانية فقد وقعت عند الساعة 3:32 بتوقيت ليبيا المحلي بقوة 4.2 على مقياس الزلازل وهو زلزال سطحي بعمق أقل من 10 كيلومتر تقريباً بالمنطقة الواقعة بين مدينة درج ومدينة القريات وهذا ما شعر به أغلب سكان المنطقة الغربية.

ونوه مركز الاستشعار عن بُعد إلى عدم تمكنه من تحديد مركز الهزة بدقة نظراً لأن التسجيل تم بواسطة محطتان فقط من خارج الأراضي الليبية.

كما المركز إلى توقف محطات شبكة الرصد الزلزالي التابعة للمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء عن العمل منذ سنوات حيث لم يتمكن المهندسين في مكتب علوم الزلازل من متابعة النشاط الزلازلي اليومي وتسجيل هذه الهزة، ورغم سعي إدارة المركز لإعادة تركيب وصيانة محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلازلي ومخاطبتها المتكررة للجهات المسؤولة ولكن إلى الآن لم يتحصل على الدعم.

وناشد المركز حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها عبد الحميد الدبيبة بأن يولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً.