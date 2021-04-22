بيان ثلاثي يُطالب باجتماع أفريقي لتخفيف التوتر في تشاد

أصدر قادة كل من دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً حول الوضع في جمهورية تشاد، أكدوا فيه متابعتهم باهتمام بالغ تطورات الاحداث في التشاد.

وأشاد القادة في بيان مشترك لهم بشأن الأوضاع في جمهورية تشاد، بالدور الهام للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا القادة الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسئولية حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة، مجددين التزامهم بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

كما دعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد بعيدا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وجدد قادة الدول الثلاث حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار، داعين إلى تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال امن ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر الموقع في النيجر عام 2018م.

كما دعا القادة الأفارقة مجلس السلم والأمن الافريقي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاد خطوات وتدابير من شأنها تخفيف التوتر في المنطقة .

واختتم القادة بيانهم بالتأكيد على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.