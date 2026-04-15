بيان مشترك.. خطوات نحو مفاوضات سلام بين إسرائيل ولبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد اجتماع ثلاثي في واشنطن بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، لبحث الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح بيان مشترك أمريكي إسرائيلي لبناني أن هذا اللقاء يمثل أول تواصل رفيع المستوى بين الحكومتين منذ عقود، مشيرًا إلى أن النقاشات التي جرت وُصفت بالمثمرة، وتركزت على آليات إطلاق مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة أعربت عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات اتفاق عام 2024، وأن تقود إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل ولبنان، مع التأكيد على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله المستمرة.

كما أشار البيان إلى أن هذا المسار التفاوضي قد يفتح المجال أمام حزمة واسعة من المساعدات لإعادة الإعمار، إضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي في لبنان وتوسيع فرص الاستثمار بين الطرفين.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعمل على جمع إسرائيل ولبنان ضمن إطار تفاوضي يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات، معربًا عن أمله في تحقيق “نجاح” في هذه الجهود الجارية في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مضيفًا: “سنحول ذلك إلى نجاح، أعتقد أننا سنجمعهم معًا”، مشددًا على أن حزب الله يمثل العقبة الأساسية أمام أي تقدم، على حد تعبيره، قائلا: “عليهم التخلص من حزب الله.. حزب الله هو المشكلة”.

من جانبها، أكدت إسرائيل استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى حل شامل للقضايا العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما شددت الدولة اللبنانية على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، مع التأكيد على وحدة الأراضي والسيادة الكاملة.

واتفق جميع الأطراف، وفق البيان، على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان سيتم تحديدهما لاحقًا.

ميدانيًا، تشهد مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان تصعيدًا واسعًا، مع اشتباكات مباشرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في واحدة من أعنف جولات القتال على الجبهة الجنوبية خلال الأيام الأخيرة، وفق بيانات الطرفين.

وأفاد حزب الله بأنه نفذ سلسلة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية داخل بنت جبيل ومحيطها، شملت شرق المدينة وتلة شمران وصف الهوا ومحيط مجمع موسى عباس، عبر دفعات متتالية وفي أوقات مختلفة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي خوض اشتباكات “وجهاً لوجه” داخل المدينة، مشيرًا إلى مقتل ثلاثة من عناصر حزب الله، وإصابة عشرة جنود إسرائيليين، بينهم حالات خطيرة، خلال عملية عسكرية مدعومة بإسناد جوي.

وفي شمال إسرائيل، خاصة الجليل، تتواصل الهجمات الصاروخية والمسيّرة التي يشنها حزب الله، بالتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، وفي ظل تحركات سياسية مرتبطة بمحادثات واشنطن.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في كريات شمونة والمطلة ونهاريا وعدد من البلدات، وسط إطلاقات صاروخية متتالية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الشمال.

كما امتدت الإنذارات إلى معالوت ترشيحا وكرميئيل ومناطق أخرى في الجليل الغربي وإصبع الجليل، مع تقارير عن سقوط طائرة مسيّرة في نهاريا وعمليات تمشيط واسعة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات واسعة استهدفت عشرات المواقع والمستوطنات في شمال إسرائيل، بينها كريات شمونة والمطلة وكفار جلعادي ونهاريا، إضافة إلى قواعد عسكرية في الجليل بصليات صاروخية ومسيّرات انقضاضية.

وأكد الجيش الإسرائيلي توقع زيادة في وتيرة إطلاق النار من لبنان خلال الساعات المقبلة، داعيًا السكان في الشمال إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

بالتوازي، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وسط تقارير عن خسائر بشرية كبيرة، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 35 قتيلًا و135 جريحًا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بداية الحرب إلى 2124 قتيلًا و6921 مصابًا.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل إنشاء مواقع عسكرية إضافية داخل جنوب لبنان، وسط تحذيرات داخلية من أن هذه المواقع قد تتحول إلى بؤر اشتباك مفتوح.

ونقلت صحيفة “هآرتس” أن الجيش بدأ بإقامة مواقع جديدة داخل الأراضي اللبنانية إلى جانب خمسة مواقع قائمة، مع توقعات بمضاعفة عددها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن طبيعة العمليات في لبنان باتت تشبه إلى حد كبير أسلوب القتال في قطاع غزة، مع احتمال تعرض هذه المواقع لهجمات برية وصاروخية وطائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للدبابات.