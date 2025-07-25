سوريا.. بيان فرنسي أمريكي يدعم وحدة البلاد وإلغاء مذكرة التوقيف بحقّ «بشار الأسد» وإنزال أمريكي بحلب!

أكد بيان مشترك صدر عن الاجتماع السوري الفرنسي الأمريكي، الذي استضافته باريس يوم الجمعة، على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشار البيان إلى دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الذي تم توقيعه في مارس الماضي.

كما شدد البيان على ضرورة الانخراط الجاد في مسار الانتقال السياسي بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة السورية لمواجهة التهديدات الأمنية، ودعم جهود الحكومة السورية لتحقيق مصالحة وطنية، خصوصًا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.

ولفت البيان إلى التحضير لجولة مشاورات مرتقبة في باريس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف استكمال ترتيبات الانتقال السياسي.

إضافة إلى ذلك، شجب البيان الهجمات على المقرات الأمنية والبنية التحتية الرسمية في الساحل السوري، وأكد رفض التصعيد المتكرر. وشمل البيان أيضًا التأكيد على مبدأ عدم التهديد المتبادل بين سوريا ودول الجوار كخطوة ضرورية لضمان الاستقرار الإقليمي.

محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد وتؤكد استمرار التحقيق

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن محكمة النقض الفرنسية ألغت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي كانت قد أُصدرت في نوفمبر 2023، بتهمة “التورط في هجوم كيميائي” وقع عام 2013.

ونقلت الوسائل عن رئيس المحكمة كريستوف سولار قوله إن المحكمة اعتبرت أنه “لا توجد استثناءات يمكنها إلغاء الحصانة الشخصية لرئيس الدولة”، ما يجعل المذكرة غير قابلة للتنفيذ طالما كان الأسد يتمتع بوضعه الرسمي كرئيس.

وأوضح سولار أن “الأسد لم يعد رئيسًا، وبالتالي قد تصدر أو صدرت بالفعل أوامر اعتقال جديدة ضده، مما يسمح باستمرار التحقيق القضائي في القضية”.

وكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد قد غادر السلطة في ديسمبر 2024، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وإعلانها سقوط الحكومة. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد غادر سوريا طوعًا بعد مفاوضات، وسلم السلطة بشكل سلمي، مشيرة إلى منحه اللجوء الإنساني في موسكو مع عائلته.

التحالف الدولي ينفذ إنزالاً جوياً ضد خلية “داعش” في مدينة الباب شرق حلب

نفذت قوات خاصة من التحالف الدولي، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عملية إنزال جوي نوعية بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، استهدفت خلية تابعة لتنظيم “داعش”، يُعتقد أنها تضم قيادات بارزة في التنظيم.

ووفقاً لما أعلنه “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، سبقت العملية حالة استنفار أمني وفرض طوق محكم حول الموقع المستهدف، بالتزامن مع تحليق مروحيات التحالف في أجواء المنطقة.

العملية شهدت اشتباكاً مباشراً وإلقاء قنابل على أفراد الخلية، ما أدى إلى مقتل أو اعتقال أربعة من عناصرها، دون أن تصدر حتى الآن حصيلة دقيقة حول عدد الضحايا أو هوياتهم.

المرصد أشار إلى أن من بين أفراد الخلية أمير يحمل الجنسية العراقية، كان ينشط في تنسيق وتحريك خلايا نائمة شمالي سوريا، ما يعكس أهمية هذه المجموعة في الهيكل التنظيمي لداعش في المنطقة.

من جهتهم، أكد ناشطون محليون أن العملية نُفذت بمشاركة عناصر من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، مشيرين إلى أن المستهدف الرئيسي في العملية كان المتحدث الرسمي باسم تنظيم “داعش”، والذي تم اقتحام منزله والقضاء عليه مع عدد من مرافقيه.

مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصة “إكس” أظهرت لحظات من عملية الإنزال، بما في ذلك حركة المروحيات وانتشار القوات الخاصة في محيط الهدف.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها التحالف الدولي لتفكيك ما تبقى من البنية التحتية للتنظيم في سوريا، وإحباط محاولاته لإعادة بناء شبكاته في مناطق متفرقة من الشمال السوري.

#حلب_سوريا



نفذ التحالف الدولي عملية إنزال في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش.



العملية بدأت بإغلاق الطرقات المؤدية إلى الموقع من قبل ما يسمى بالأمن العام، بعد إبلاغه قبل خمس دقائق فقط، دون مشاركة فعلية منه أو من أي جهة تركية. pic.twitter.com/LNyAdudadb — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) July 25, 2025

إنزال للتحالف الدولي ضد داعـ.ش في مدينة الباب

أظهرت عدة مقاطع فيديو، ليل الخميس الجمعة، عملية إنزال جوي ضد تنظيم "داعـ.ش" نفذها التحالف الدولي في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وقال ناشطون في المدينة، إن العملية نفذت بالاشتراك مع قواتٍ من الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية،… pic.twitter.com/dIx4kZ6Pcg — الحل نت (@7alpress) July 25, 2025