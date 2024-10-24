قطر وإيطاليا تدعمان جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

أعلنت قطر وإيطاليا، عزمهما مواصلة التعاون لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما قراري مجلس الأمن 2735 و1701، ودعم حل الدولتين، إضافة إلى مواصلة التعاون من أجل استقرار ليبيا ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت الدولتان في بيان مشترك بمناسبة زيارة تميم بن حمد أمير قطر إلى إيطاليا: “سنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

واتفقتا على هدف السعي لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يعمل بنفس القدر كعامل وقائي للهجرة، للإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية؛ لذلك، نتعهد بتعزيز وإعادة إطلاق أعمالنا في القارة الأفريقية، مما يشجع على حدوث آثار إيجابية في البلدان الشريكة.

وأضافتا “اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، فالهجرة قضية عالمية تتطلب التزامًا جماعيًا، وتعاونًا معززًا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها”.

وتابعتا “ندرك أن الهجرة قضية عالمية تتطلب التزاما جماعيا وتعاونا معززا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها، وفي سياق عملية روما، اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ونقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإزالة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز وتنوع القنوات النظامية”.

وأشارا إلى “أهمية تعزيز الشراكات العادلة والاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، مضيفتا “نقترح تعزيز تعاوننا في إطار خطة ماتيي، في مجالات مختارة مثل الزراعة المستدامة، من أجل إنشاء مشاريع ذات منفعة متبادلة بالشراكة مع الدول الإفريقية”.

أجريت مباحثات موسعة اليوم في مدينة روما مع كل من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ناقشنا خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والسبل الكفيلة بزيادة التعاون الثنائي إلى المستوى المنشود عبر تطوير شراكاتنا في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا… pic.twitter.com/TNW7QkqSY7 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 21, 2024