بيان مصري بشأن حادث دمياط وإيران تنفي المحادثات.. كيف علّق ترامب؟

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، عدم وجود أي مفاوضات جارية حاليًا مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتصالات الحالية تقتصر على محادثات مع سلطنة عُمان تتعلق بإدارة ملف مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “إننا لا نجري حاليًا مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا هي مع عُمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز”.

وأضاف بقائي: “التوصل إلى اتفاق مع عُمان لا يكفي لإعادة فتح المضيق، إذ سيبقى الوضع على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرًا”.

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم الإثنين، بعد قراره العدول عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد طهران، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي أصبح الخيار المطروح للتوصل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته إلى البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وإيران ستدخلان محادثات جديدة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة بين الجانبين.

وأضاف ترامب: “لدينا اتفاق بشأن مضيق هرمز، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بشأن نزع السلاح النووي الإيراني”، موضحًا أن التفاهم الخاص بالممر البحري يمثل خطوة أولى نحو اتفاق أوسع مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المفاوضات ستبحث ترتيبات مرتبطة بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بأنشطتها النووية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن تنفيذ التفاهمات بين الطرفين.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية كانت جاهزة لتنفيذ هجوم واسع ضد إيران، واصفًا العملية بأنها كانت ستكون “الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”، لكنه أشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة ومنح فرصة للمفاوضات الدبلوماسية.

وفي الجانب الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن آلية عبور السفن في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدة أن هذه المحادثات تجري بشكل ثنائي ولا ترتبط بأي طرف آخر.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن الملاحة في المضيق يجب أن تراعي المصالح الإيرانية وأمن المنطقة، في ظل أهمية الممر البحري على مستوى التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة ستكون محور العلاقات الخارجية لطهران خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بزشكيان في منشور عبر منصة “إكس” أن المذكرة جاءت بدعم من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أهمية ضمان التزام الولايات المتحدة بتعهداتها.

وقال الرئيس الإيراني: “ينبغي لنا بذل الجهد لضمان التزام العدو بتعهداته، وبفضل هذه المذكرة سيتعزز أمن بلادنا ومنطقتنا بشكل أكبر”.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التوترات العسكرية والسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران، شهدت تبادل هجمات، إذ أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل إيران، بينما ردت طهران باستهداف مواقع قالت إنها مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في عدد من دول المنطقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، ما يجعله نقطة استراتيجية رئيسية في التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الماضية تصعيدًا عسكريًا وسياسيًا، قبل أن تبدأ جهود دبلوماسية لإعادة فتح قنوات التفاوض بشأن أمن الملاحة والملف النووي الإيراني.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، قبل أن تواجه المحادثات عقبات بسبب خلافات مرتبطة بضمانات أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

مصر: التحقيقات في استهداف سفينتين بميناء دمياط مستمرة ولا اتهامات قبل ظهور النتائج

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط، الأسبوع الماضي، لا تزال مستمرة، مشددًا على ضرورة عدم توجيه أي اتهامات أو تداول معلومات غير موثقة قبل صدور النتائج الرسمية.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر المصريين بالخارج: “الرسالة الأساسية ضرورة الانتظار حتى تنتهي التحقيقات المصرية من جانب الجهات المصرية المعنية، قبل أن نوجه اتهامات أو نطلق أي معلومات أو شائعات، ولابد أن تكون هناك معلومات محددة مستندة إلى أدلة ثبوتية، وهذا ما تقوم به السلطات المصرية المعنية، والتي لم تنته بعد من التحقيقات المطلوبة للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأثيم”.

وأضاف عبد العاطي أن السلطات المصرية المختصة تواصل استكمال التحقيقات اللازمة لكشف جميع ملابسات الحادث، موضحًا أن التحقيقات لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، الأمر الذي يجعل من المبكر تبني أي روايات أو استنتاجات لا تستند إلى أدلة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الدولة تتعامل مع الواقعة وفق الأطر القانونية والمهنية، لافتًا إلى أن نتائج التحقيقات ستُعلن بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة.

ويأتي الموقف المصري في ظل اهتمام إقليمي ودولي واسع بحادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط، مع تصاعد التكهنات بشأن الجهة المسؤولة، بينما تتمسك القاهرة بإجراء تحقيق شامل يعتمد على الأدلة والنتائج الفنية بعيدًا عن أي استنتاجات مسبقة.

ويُعد ميناء دمياط من أهم الموانئ التجارية في مصر وشرق البحر المتوسط، إذ يمثل مركزًا رئيسيًا لحركة التجارة البحرية وتداول الحاويات والبضائع، كما يتمتع بأهمية استراتيجية لوقوعه على أحد أبرز خطوط الملاحة الدولية.

وكانت السلطات المصرية فتحت تحقيقًا موسعًا فور وقوع الحادث، بمشاركة الجهات المختصة، بهدف تحديد أسبابه وملابساته والكشف عن المسؤولين عنه، مع تأكيد إعلان النتائج فور اكتمال التحقيقات.

