«بيراميدز» يدخل في مفاوضات جادة لضم محمود كهربا من الاتحاد الليبي

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات رسمية مع محمود عبد المنعم “كهربا”، مهاجم نادي الاتحاد الليبي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أبو المعاطي زكي، إن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، تواصل بالفعل مع كهربا لبحث إمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح زكي، أن كهربا أبدى ترحيبه المبدئي بالعرض، لكنه طلب من بسيوني التواصل مع وكيله أحمد يحيى، بالإضافة إلى إدارة نادي الاتحاد الليبي، من أجل بدء المفاوضات الرسمية واتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر المميزة، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.