بيسكوف: ترامب يسعى لفرض بيع النفط بأسعار مرتفعة.. الصين: سنحمي مصالحنا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته رجل أعمال، يسعى لإجبار العالم على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين بأسعار أعلى.

وأوضح بيسكوف في مقابلة مع إذاعة “آر بي كيه” أن ترامب لم يخف عزمه على حماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وأبسط طريقة لتحقيق ذلك هي فرض أسعار مرتفعة على صادرات الطاقة الأمريكية، مستعيرًا مثالًا لافتا، قائلاً إن ترامب “يريد أن يجبر الأوروبيين على شراء سرطان البحر الصغير بخمسة روبلات بدل الكبير بثلاثة روبلات”.

وحذر بيسكوف أيضًا من أن العالم دخل مرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي غير المسبوق، مشيرًا إلى اختفاء إمكانية التحليل الاقتصادي الموثوق.

وأشار إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصافي النمو العالمي عند 3.2% في 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام و3.1% في 2026، مع التأكيد على أن التأثير الكامل لصدمة الرسوم الأمريكية لم يظهر بعد.

الصين تؤكد حماية مصالحها التجارية رغم محاولات ترامب عرقلة واردات النفط الروسي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جيا كون، أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها القانونية، مشددًا على أن العلاقات التجارية والتعاون بين الشركات الصينية والروسية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والمبادئ السوقية، ولا تستهدف أي طرف ثالث.

وجاءت تصريحات غو جيا كون خلال مؤتمر صحفي، ردًا على محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة مشتريات النفط الروسي على الصعيد الدولي، بعد انتقادات وجهها ترامب لكل من الصين والهند وحلفاء واشنطن في الناتو بشأن شراء مصادر الطاقة الروسية، معتبرًا أن هذه الدول تشارك في “تمويل الحرب المستمرة”.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية يظل ثابتًا، وأنها تتبنى موقفًا موضوعيًا ومحايدًا، مع العمل على تعزيز الحوار والمصالحة، مضيفًا أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة في 2025 تمثل فرصة لتأكيد مبادئ المنظمة وتعزيز التزام الدول بأهدافها.

وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لتحل مكان إمدادات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة تماماً لتحل محل إمدادات الغاز و المنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا بشكل كامل “ابتداء من اليوم”.

وفي مقابلة له مع قناة “فوكس نيوز”، أكد رايت قائلاً: “أمريكا مستعدة اليوم لاستبدال كل الغاز الروسي الذي يتدفق إلى أوروبا، وجميع المنتجات النفطية الروسية”.

وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تملك القدرة اللازمة لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة، وأنها جاهزة لتنفيذ هذا الحل على الفور، مشيراً إلى أن أجندة الرئيس ترامب كانت تتمحور حول تحقيق السلام.

في سياق متصل، كانت المفوضية الأوروبية قد أفادت في وقت سابق بأنها تخطط للتوقف عن شراء الغاز الروسي بحلول عام 2026، أي قبل عام من الموعد الذي كان مقررًا سابقًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق الهند و الصين وحلفاء الناتو لشرائهم الطاقة من روسيا، مما أثار ردود فعل من بعض الدول، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “غو جيا كون” إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها القانونية في هذا الصدد.