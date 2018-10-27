بيض الدجاج قادر على مكافحة الإيبولا

كيث قالت الباحثة بالمركز “أولغا بوليغايفا” في خطاب لها:

“إن جهاز المناعة للدجاج يتميز بقدرته على جمع أجسام مضادة ليس في الدم فقط كما هو الحال لدى الثدييات، بل وفي صفار البيض، ما يشير إلى إمكانية فرز الأجسام المضادة من البيض مباشرة”.

وأضافت:

“لقد فرزنا الأجسام المضادة من صفار البيض لنتأكد من قدرتها على مقاومة الفيروسات الاصطناعية التي تحاكي فيروسات حقيقية، مع العلم أنها تحاكي عملية التوغل إلى خلية دون أن تصيب حاملها الإنسان أو الحيوان بأي مرض”.

هذا وبدأت الآن حسب الباحثة الروسية التجارب على الفيروسات الحقيقية، وفي حال تأكيد قدرة الأجسام المضادة التي يحتوي عليها بيض الدجاج على مكافحة الفيروسات الحقيقية، سيحتاج المركز إلى مختبر خاص حيث سيتم إعداد دواء مضاد لفيروس إيبولا.