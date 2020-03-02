رياضة

بيكيه.. أهدرنا فرصة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 2 مارس 2020 - 11:27
حجم الخط
طباعة
رياضة
في الشوط الثاني فقدنا هذه السيطرة [انترنت]

قال جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، إنه وزملاءه أهدروا فرصة مهمة للحفاظ على وتدعيم صدارتهم للدوري الإسباني، بعدما خسر الفريق صفر / 2 أمام ريال مدريد مساء الأحد في كلاسيكو الدوري.

وتقدم الريال إلى صدارة الدوري الإسباني بعد هذا الفوز بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تراجع للمركز الثاني.

وأوضح بيكيه: “كنا نعتقد أن بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة. في الشوط الأول، سيطرنا على مجريات اللعب. وفي الشوط الثاني، فقدنا هذه السيطرة وبدأنا في فقد الكرة في نصف ملعبنا. الريال ضغط علينا وسجل هدفين”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق