بيلوسي:حكومات الولايات قد تحتاج تريليون دولار لمجابهة كورونا

مجلس النواب الديمقراطيون خطط للعودة إلى الانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو [RT]

صرحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، أن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تصل إلى نحو تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، إن مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يخطط للعودة إلى الانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو الجاري، مع العلم أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من المقرر أن يعود الأسبوع المقبل بعد عطلة مطولة.

كما أشارت إلى أن هذا التاريخ قد يتغير وأن النواب “تحت رحمة الفيروس”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت إن التمويل سيكون محور حزمة التشريعات التالية التي سيصيغها الديمقراطيون لمواجهة وباء “كوفيد-19″، الذي أصاب أكثر من مليون أميركي، وتسبب بوفاة ما يزيد على 63 ألف شخص

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