بيلوسي تعتزم مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس في العفو

تعتزم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، دعم مشروع قانون يحد من قدرة الرؤساء على اتخاذ مثل هذه الإجراءات،

وقالت نانسي بيلوسي بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء: إنها في أعقاب تخفيف الرئيس دونالد ترمب للحكم الجنائي على مستشاره السابق روجر ستون، فإنها تعتزم دعم مشروع قانون يحد من قدرة الرؤساء على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأضافت بيلوسي في بيان لها: «قرار الرئيس ترمب بتخفيف عقوبة كبير مستشاري حملته لانتخابات الرئاسة روجر ستون، الذي يمكن أن يورطه مباشرة في سوء سلوك إجرامي، هو عمل ينم عن فساد صارخ».



وأضافت بيلوسي: «على الكونغرس أن يتخذ إجراءات لمنع هذا النوع من المخالفات السافرة، إن التشريع ضروري لضمان ألا يتمكن أي رئيس من أن يعفو أو يخفف من عقوبة مفروضة على فرد شارك في حملة تستر لحماية الرئيس من الملاحقة الجنائية».

وصدر حكم بسجن ستون لأكثر من ثلاث سنوات بسبب التلاعب بالشهود والكذب على الكونغرس، ومارس ستون ضغطاً علنياً للحصول على عفو أو تخفيف من ترمب من خلال الترويج لرفضه التعاون مع المحققين الذين ينظرون في مخالفات محتملة للرئيس.