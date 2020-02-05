بيلوسي.. تمزيق خطاب أماني وأحلام ترامب

رئيسة مجلس النواب الأميركي تمزق خطاب ترامب [الميادين]

الرئيس الأميركي يدعو في خطاب حالة الاتحاد إيران إلى التخلّي عن السلاح النووي، ويقول إن طغيان مادورو سيتم تحطيمه، ويتعهد بسحب قواته من أفغانستان، ورئيسة مجلس النواب الأميركي تمزق خطابه.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده هي أقوى من أيّ وقت مضى. وفي خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي، تعهّد ترامب بإنهاء ما وصفها بـ “الحروب الأميركية في الشرق الأوسط”، وفيما غابت سوريا والعراق وما يسمى “صفقة القرن” وكوريا الشمالية عن خطابه، تحدث عن إيران، وقال إنه يجب أن تتخلى عن رغبتها في حيازة السلاح النووي، وكرر القول إنه من أمر باغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.



وعن العقوبات الأميركية على إيران، قال ترامب إن “الاقتصاد الإيراني منهار وهو في أسوء حالاته بسبب العقوبات القوية التي فرضناها”، وأضاف “يمكننا أن نساعدهم على جعلها جيدة جداً في فترة زمنية قصيرة، لكن ربما يكونون فخورين جداً أو حمقى جداً من طلب هذا، دعونا نرى الطريق الذي يختارونه. الأمر متروك لهم تماماً”.



ترامب وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ “الدكتاتور الذي سيتم تحطيمه”، وذلك أمام المعارض خوان غوايدو الذي كان حاضراً في الكونغرس، وأشار إلى أنه يدعم آمال الكوبيين ونيكاراغوا والفنزويليين لإعادة الديمقراطية إلى بلادهم. وعن أفغانستان، أكّد ترامب أنه يعمل على إعادة القوات الأميركية إلى البلاد.

وفور انتهاء الرئيس الأميركي من كلمته، قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتمزيق الخطاب، في تعبير واضح عن رفضها له، كما كان لافتاً عدم تفاعل النواب الديمقراطيين مع خطاب الرئيس الأميركي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه عن “حال الاتحاد” أمام الكونغرس اليوم، أنه من أجل الحفاظ على أرواح الأمريكيين “نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب “اقتصادنا في أفضل وضع، وجيشنا أعيد بناؤه كليا وقوته لا تضاهيها قوة في العالم” .. “أقول لشعب بلادنا العظيم ولأعضاء الكونغرس: حالة اتحادنا أقوى من أي وقت مضى”.

ولفت إلى أن “أعداء أمريكا” باتوا “يهربون وحظوظ أمريكا تزداد ومستقبلها مشرق جدا”، مؤكدا أن “سنوات الاضمحلال الاقتصادي انتهت”.



وفي بداية خطابه، لفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة باتت “تنتعش وتحظى بالاحترام من جديد” في عهده.

وأضاف: “أيام استغلال بلادنا واحتقارها من جانب دول أخرى”، انتهت وباتت من الماضي.



وتغنى الرئيس الأمريكي خلال خطابه بإنجازاته الاقتصادية، قائلا إن سنوات التخلف الاقتصادي في الولايات المتحدة انتهت، وأكد أن البلاد تتقدم إلى الأمام، وحال الاتحاد أقوى من قبل.

وتطرق ترامب إلى حال الوظائف والبطالة في عهده، “انتهت الوعود المكسورة وانعدام الوظائف والأعذار لاستنزاف ثروة أمريكا وقوتها وهيبتها”.



وأضاف: “خلال ثلاثة أعوام قصيرة قمنا بتحطيم عقلية الانحدار الأمريكي، ورفضنا تقليص مستقبل ومصير أمريكا”.

وبحسب ترامب، “منذ اللحظة التي استلمت بها منصبي.. قمت بعمل تخفيضات ضريبية وكافحت من أجل اتفاقيات تجارية منصفة وتبادلية”.

وأوضح “منذ انتخابي الأجور التي حصل عليها الخمسون في المئة الأدنى ازدادت. وبعد عقود من الدخول منخفضة الأجور ترتفع بسرعة حتى للعمال ذوي الدخل المنخفض الذين شهدوا أكثر من 60 % زيادة في أجورهم منذ انتخبت”.



كما لفت إلى أن “معدل الدخل للأسر وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ هذه البلاد”.

وتطرق أيضا إلى حالة انتعاش في البورصة في عهده “منذ انتخابي البورصة الأمريكية ازدادت وأضافت تريليونات الدولارات إلى ثروة البلاد. هذا سجل لم يتوقع أحد أنه ممكن”.

وخلص: “أجندتنا محابية للعمال والنمو والأهم من ذلك لأمريكا”.

كلام ترامب جاء بعد بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديمقراطي يواجه ترامب في الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الحالي، وفي ظل الاصطفاف الحزبي الحاد والتزام الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، يبدو أن كفة التصويت تميل لتبرئة ترامب ليؤجل بذلك الحسم إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حيث موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.