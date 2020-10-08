بيلوسي: زيادة إصابات كورونا بالبيت الأبيض مُقلقة وقد تحتاج إلى تدخل

رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت إن زيادة عدد الإصابات المؤكدة والمحتملة بفيروس كورونا في البيت الأبيض “مقلقة وقد تستوجب تدخلا” للتحقيق فيها.

وأضافت في حديثها مع قناة “إي بي سي” أن سلسلة التغريدات الأخيرة لترامب هي محاولة منه للتعويض عن “إخفاقه الكبير” بإعلانه وقف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب حول حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات أزمة كورونا، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

واتهم ترامب رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بأنها لا تتفاوض بنزاهة قائلا: “لقد قدمنا ​​عرضا سخيا للغاية قيمته 1.6 ترليون دولار، لكنها كالعادة لا تتفاوض بحسن نية. أرفض مطالبهم وأتطلع إلى مستقبل بلادنا” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

واعتبر أن خطة بيلوسي القاضية بتخصيص 2.4 ترليون دولار مساعدات هي محاولة الديمقراطيين “إنقاذ” الولايات الديمقراطية التي تتسم بسوء الإدارة ومستويات مرتفعة من الجريمة، ولا علاقة لها بمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.