بين «مباركة» و«ملعونة».. نتنياهو يصنف الدول العربية والإسلامية

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صورتين لخرائط تضم دولا عربية وإسلامية صنفها بين “مباركة” و”ملعونة”.

وبحسب تقسيم نتنياهو الذي عرضه ضمن خريطتين فإن الدول المباركة هي السعودية والسودان ومصر والأردن والإمارات.

أما الدول الملعونة وفقا للخرطية الثانية فهي إيران وحلفاؤها والتي تشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

هذا وغادرت العديد من الوفود العربية قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجا فور صعود نتنياهو إلى المنصة لإلقاء خطبه.

وقال نتنياهو خلال خطابه بالدورة الـ79 للجمعية العامة في الأمم المتحدة إن “إسرائيل تسعى إلى السلام، لكنها ستقاتل في غزة إلى أن تحقق النصر الكامل، وستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق هدفها، بإعادة مواطنيها بأمان إلى منازلهم في الشمال”.

وأضاف “نحن ننتصر ومستعدون لدعم إدارة مدنية محلية في غزة تلتزم بالتعايش السلمي، لأن استمرار حركة حماس في السلطة بغزة يعني أنها ستعيد تنظيم صفوفها وتسليح نفسها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى”.