بينها الألبان.. أطعمة نعتقد أنها صحيّة ولكنها «تقصّر العمر»

أكد جراح التجميل المعتمد والخبير في مكافحة الشيخوخة أنتوني يون أن من أهم الأشياء التي تعلمها حول الإجراءات التي ترتبط بمكافحة الشيخوخة، أن الطعام هو الدواء. وتناول الأطعمة الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة أعضائك وتدهور بشرتك وحتى تقصير عمرك.

وينصح الطبيب بالابتعاد عن هذه الأطعمة، التي وصفها بأنها تقصّر العمر وهي:

الأطعمة المحروقة والمشوية: يؤدي حرق الأطعمة أو شويها، وخاصة اللحوم، إلى تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة، التي ثبت أنها تسبب السرطان وتسرع عملية الشيخوخة.

يعد الطهي في الهواء الطلق على الطريقة التقليدية في الصيف أمراً جيداً، ولكن تقنيات الطهي التي يوصي بها الخبير هي الغليان، والطهي بالبخار، والطهي البطيء، والخبز على حرارة منخفضة إلى متوسطة. وبالطبع، يمكنك تناول طعامك نيئاً.

المشروبات السكرية: تزيد الكربوهيدرات المكررة والسكر من الشيخوخة من خلال الالتهاب وعملية تسمى الغليكوزيل. ومع ذلك، يستهلك الأميركي العادي 152 رطلاً من السكر كل عام، ونحو 20 في المائة من السعرات الحرارية اليومية تأتي من المشروبات المحلاة بالسكر وحدها – الصودا، والمشروبات الرياضية، والشاي الحلو، ومشروبات القهوة المحلاة والعصير.

أرجعت إحدى الدراسات 184 ألف حالة وفاة كل عام إلى تأثيرات المشروبات السكرية، التي ثبت أنها تسبب أو تساهم في السمنة وأمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع الثاني.

الوجبات الخفيفة: تندرج هذه الأطعمة ضمن فئة المأكولات الشديدة المعالجة، ومن أكثرها شيوعاً الفطائر والكعك والحلوى ورقائق البطاطس والغرانولا.

تحتوي هذه الأطعمة على مواد حافظة ومواد كيميائية أخرى يتم إنتاجها في المختبرات والمصانع للمساعدة في إطالة مدة الصلاحية. كما أنها منخفضة الألياف، وهي مادة حيوية مهمة لبكتيريا الأمعاء المفيدة. الأطعمة التي تحتوي على القليل من الألياف من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والإنسولين.

معظم منتجات الألبان: قال الطبيب: «هل تأمل ألا أقول أي شيء سيئ عن الجبن؟ حسناً، استعد! منتجات الألبان تحظى بشعبية كبيرة، لكنني أعتقد أننا نتناول الكثير منها… في حين أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن منتجات الألبان قد تكون مصدراً جيداً للتغذية، إلا أنها تحتوي أيضاً على الكثير من السكر (على شكل اللاكتوز، الذي لا يتحمله كثير من الناس) وبروتيناً التهابياً محتملاً يسمى الكازين».

ولكن إذا كنت ستأكل منتجات الألبان، فقد يكون الزبادي (خاصة تلك التي لا تحتوي على سكر مضاف) هو النوع الأفضل.

الأطعمة الشديدة الملوحة: القليل من الملح لن يضر أحداً، ولكن الإفراط فيه يشكل كارثة على البشرة فضلاً عن الشيخوخة. فهو يسبب احتباس الماء، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

الحبوب المكررة: هذه الحبوب تتضمن تلك التي تم تجريدها من العناصر الغذائية والألياف، وتحويلها إلى دقيق أبيض، بما في ذلك معظم المخبوزات والمعكرونة والأرز الأبيض. يؤدي تكرير الحبوب إلى إزالة النخالة، حيث توجد معظم الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

بينما يؤدي الدقيق الأبيض إلى منتج أخف وزناً وأقل ثقلاً وضخامة، فإنه يهضم أيضاً بشكل أسرع، مما يتسبب في ارتفاع أكبر في الغلوكوز ومن ثمّ ارتفاع أكبر في الإنسولين.