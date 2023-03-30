بينهم صحفيين ونشطاء.. العفو الدولية: استمرار اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيًا في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية إنّ المليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا تولصل اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيًا والقبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، وانتزاع اعترافات قسرية منهم أمام الكاميرا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنّه ساد الإفلات من العقاب لدى المليشيات والجماعات المسلحة والمسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم بموجب القانون الدولي ضد الليبيين واللاجئين والمهاجرين.

وأضافت المنظمة أنّ الهجمات والقيود الصارمة اشتدت على الفضاء المدني وسط قصور بالغ ومؤسف في استجابة المجتمع الدوليـ وأنّه يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء آلية لمتابعة توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وتابعت المنظمة الدولية أنّه على الدول ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع رجال المليشيات المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي.