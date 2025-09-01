بينهم قاضٍ عربي وموفق طريف.. إسرائيل تكشف قائمة الحاصلين على «وسام الرئيس»

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن منح “وسام الرئيس” لشخصيات بارزة قدمت إسهامات فريدة في مجالات متعددة داخل إسرائيل وخارجها، على أن يقام الحفل الرسمي في بيت الرئيس بعد أعياد “تشري” اليهودية.

ويُعد “وسام الرئيس” مبادرة تأسست في عهد الرئيس التاسع شمعون بيريز، ومُنح لأول مرة عام 2012، ويهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في إثراء المجتمع الإسرائيلي والعالمي، وعين هرتصوغ لجنة استشارية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يورام دانتزيغر لتقييم المرشحين وتقديم التوصيات اللازمة.

وتضمنت قائمة الحاصلين على “وسام الرئيس” لعام 2025 شخصيات من مختلف القطاعات، بينهم قاضٍ من المجتمع العربي وزعيم روحي للطائفة الدرزية، إضافة إلى علماء وفنانين ورواد أعمال، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف”:

البروفيسور آفي أوري: من أعمدة طب إعادة التأهيل في إسرائيل وعالمياً، أسير سابق في حرب أكتوبر 1973، ساهم في إعادة تأهيل المصابين جسديًا ونفسيًا.

القاضي المتقاعد جورج قرا: من كبار القانونيين في إسرائيل ومن المجتمع العربي، شغل منصب قاضي المحكمة العليا.

غاليلا رون-فيدر عاميت: كاتبة بارزة في أدب الأطفال والشباب، ألفت مئات الكتب التي تُرجمت إلى لغات متعددة وتحولت أعمالها إلى أعمال تلفزيونية ومسرحية.

البروفيسورة دينا بورات: باحثة رفيعة في شؤون الهولوكوست ومستشارة علمية في متحف “ياد فاشيم”.

الدكتور يوسي فاردي: من مؤسسي قطاع الهايتك الإسرائيلي، وشارك في أول “تخارج” إسرائيلي (ICQ)، ومرشد للعديد من رواد الأعمال.

الشيخ موفق طريف: الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل.

موتي مالكا: مؤسس الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية ومبادر رئيسي في تعزيز الموسيقى الأندلسية والترانيم اليهودية.

الدكتورة ميريام أديلسون: طبيبة وباحثة في الإدمان.

الدكتور ماتياس دوبفنر: المدير التنفيذي لمجموعة “أكسل شبرينغر” الإعلامية الألمانية.

ويعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بإسهامات هؤلاء الشخصيات في تعزيز الثقافة والفكر والعلوم والموسيقى والقيادة الدينية والقانونية، ويعكس تنوع المجتمع الإسرائيلي وتقديره للكفاءات من مختلف المكونات.