بينهم قُصّر وذوي احتياجات خاصة.. سوري سجناء بالزاوية يبدؤون إضرابا عن الطّعام

بدأ أكثر ما يزيد من 22 مهاجرا سوريًّا معتقلين في سجن جودّايم بالزاوية الذي تشرف عليه وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية إضرابا عن الطعام، بعد استمرار اعتقالهم لأكثر من 5 أشهر.

وذكرت وكالة أسوشتيد برس ومؤسسة بلادي لقوق الإنسان، أنّ من بين السجناء 3 أطفال قُصّر، وأنّ أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بالإفراج عنهم.

ويشكو المسجونون من تردّي الوضع الصحي وانتشار الجَرَب والحساسية داخل السجن الذي يفتقر إلى جميع مقومات الاحتجاز القانوني، وفقا للمؤسسة والوكالة.

واعتقل السوريّون من منازلهم في 13 أكتوبر الماضي، وحكم عليهم قاضٍ في العجيلات بالإبعاد على الرغم من دخولهم ليبيا بصورة رسمية عبر مطار بنغازي بجوازات سفر رسمية.