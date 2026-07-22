في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه القضايا الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية والفنية، تتصدر المشهد اليوم مجموعة من التطورات اللافتة؛ من حوادث مأساوية وكوارث طبيعية، إلى تحولات في عالم الذكاء الاصطناعي والفن والمجتمع، في متابعة لأبرز الأخبار التي ترسم ملامح يوم حافل بالتغيرات.

العثور على جثامين ثلاثة مصريين غرقوا في نهر قرب العاصمة الكرواتية زغرب

عثرت السلطات الكرواتية، الثلاثاء، على جثامين ثلاثة مواطنين مصريين في نهر سافا قرب العاصمة زغرب، بعد يومين من الإبلاغ عن فقدانهم أثناء السباحة، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الكرواتية إن أحد أصدقاء الضحايا أبلغ عن اختفائهم بعدما شاهدهم للمرة الأخيرة، الأحد، عندما توجهوا للسباحة في النهر. وعلى إثر البلاغ، أطلقت السلطات عملية بحث شاركت فيها الشرطة ووحدات الإطفاء وخدمات الإنقاذ.

وتمكنت فرق الإنقاذ، الثلاثاء، من انتشال جثتين من النهر، قبل أن يعثر رجال الإطفاء لاحقاً على الجثة الثالثة.

ويُذكر أن المصريين يشكلون تاسع أكبر جالية من العمال الأجانب في كرواتيا، التي أصدرت خلال عام 2025 أكثر من 5500 تصريح عمل وإقامة لمواطنين مصريين.

إصابة 27 سائحًا تركيًا بحادث تصادم حافلة سياحية في جنوب سيناء

أصيب 32 شخصًا، بينهم 27 مواطنًا تركيًا ومواطن من أذربيجان و4 مواطنين مصريين، إثر حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على الطريق الدولي بجنوب سيناء في مصر.

ووقع الحادث على طريق رأس سدر – عيون موسى، بعد كارتة أبو صويرة بالطريق الجديد، حيث كان الأتوبيس ضمن قافلة سياحية تضم 22 أتوبيسًا انطلقت من مدينة شرم الشيخ متجهة إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تراوحت حالة 4 مصابين بين المتوسطة والخطيرة، بينما أكدت الفحوصات استقرار الحالة الصحية لباقي المصابين.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وفاة شاب في بنغلاديش بعد خلاف زوجي بسبب مباراة نهائي كأس العالم

توفي شاب في الثلاثين من عمره في بنغلاديش، بعد إقدامه على الانتحار شنقًا عقب خلاف مع زوجته على خلفية عودته المتأخرة إلى المنزل بعد متابعة مباراة نهائي كأس العالم.

وأفادت مصادر في مديرية كوشتيا البنغلاديشية بأن الحادثة وقعت في منطقة بهارامارا، حيث عاد الشاب سومون حسين إلى منزله في وقت متأخر من الليل بعد مشاهدة المباراة التي جمعت منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وبحسب رواية الزوجة، اندلع نقاش حاد بينهما فور عودته، بعدما تساءلت عن سبب تأخره في العودة إلى المنزل خلال ساعات الليل، قبل أن يغادر سومون المنزل مجددًا عقب الخلاف.

وأضافت الزوجة أنها توجهت للنوم بعد مغادرته، لكنها فوجئت عند استيقاظها في ساعات الفجر بوجود جثمانه معلقًا داخل المنزل.

وقال أحد الجيران، عبد الجليل، إنه سمع صرخات صادرة من منزل سومون عند عودته من صلاة الفجر نحو الساعة الخامسة والنصف صباحًا، فتوجه مع عدد من الأشخاص إلى المكان، وتمكنوا من إنزاله، لكن طبيبًا محليًا أكد وفاته.

من جانبه، قال محمد جاهد الرحمن، مسؤول مركز شرطة بهارامارا، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادثة انتحار، موضحًا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة والأسباب الدقيقة التي دفعت إلى حدوثها.

وفاة مسؤول توظيف عارضات أزياء مرتبط بجيفري إبستين في باريس وسط تحقيقات مستمرة

عُثر على الفرنسي دانيال سياد، مسؤول التوظيف في مجال عارضات الأزياء والمرتبط بعلاقات مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، ميتًا داخل منزله في ضاحية كولومب شمال غرب باريس، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وقالت نائبة المدعي العام في محكمة نانتير القضائية ماري سيلين لوريس، في بيان، إن السلطات عثرت على جثة سياد يوم الاثنين الماضي، موضحة أن تشريح الجثة سيكشف الأسباب الدقيقة للوفاة.

وعمل سياد لأكثر من عقد من الزمن كوسيط بين جيفري إبستين وعدد من عارضات الأزياء، حيث كان يرشح أسماء للقاء إبستين، وفق تقارير إعلامية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة CNN، أكد سياد أنه لم يكن لديه سبب للاعتقاد بأن امرأتين أوصى بهما لإبستين تعرضتا للأذى على يده، رغم أن المرأتين تحدثتا للشبكة عن تعرضهما للإساءة من إبستين.

وقال سياد إن إبستين أخبره بأنه دفع ثمن جرائمه السابقة وأن مثل هذه الأفعال لن تتكرر مع أي شخص يوصي به، مضيفًا أنه وثق به واعتبره شخصًا محترفًا، كما أوضح أنه لم يتلق أي شكوى من الأشخاص الذين عرّفهم عليه.

وأشار سياد إلى أنه كان يعتقد أن إبستين يعمل كمدير اختيار لصالح شركة فيكتوريا سيكريت ووكالة MC2، إلا أن التحقيقات لم تجد أدلة تدعم هذا الادعاء.

وتظهر الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن إبستين دفع عشرات الآلاف من الدولارات لسياد، كما تضمنت الرسائل المتبادلة بينهما طلبات للبحث عن مساعدين وعارضات أزياء.

وبحسب الملفات، تضمنت إحدى الرسائل حديثًا عن فتاة فرنسية في مراكش أبدت استعدادها للقاء إبستين، فيما طلب سياد في رسالة أخرى عام 2018 مساعدًا شابًا حسن المظهر، كما أرسل صورًا لشابات التقى بهن خلال رحلاته.

وأظهرت تقارير شبكة BFMTV أن اسم سياد ورد أكثر من ألفي مرة في ملفات إبستين التابعة لوزارة العدل الأمريكية.

وتأتي وفاة سياد في وقت تخضع فيه علاقات جيفري إبستين بصناعة الأزياء لمراجعات وتحقيقات مستمرة، بينها تحقيق جنائي بدأ في باريس هذا العام، يركز على معلومات مرتبطة بسياد وشبكة علاقاته.

وكان سياد قد واجه في وقت سابق اتهامًا بالاعتداء الجنسي، بعد أن اتهمته عارضة أزياء بالاغتصاب خلال عملها في فرنسا عام 1990، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وفاة عازف الساكسوفون بلاس جونسون صاحب البصمة الموسيقية الشهيرة في “بينك بانثر” عن 94 عامًا

توفي عازف الجاز الأمريكي بلاس جونسون، صاحب السولو الموسيقي الشهير في شارة سلسلة أفلام “بينك بانثر”، في 15 يوليو عن عمر ناهز 94 عامًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.

ويُعد جونسون من أبرز عازفي الساكسوفون في تاريخ موسيقى الجاز والاستوديوهات، حيث بدأ مسيرته الفنية متأثرًا بوالده الذي كان عازف ساكسوفون محترفًا، قبل أن يتخصص في بداياته في موسيقى “جامب بلوز” و”آر أند بي” والبلوز، ويصبح لاحقًا واحدًا من الأسماء البارزة في المشهد الموسيقي الأمريكي.

وخلال مسيرته الطويلة، شارك جونسون بالعزف إلى جانب عدد من كبار نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم فرانك سيناترا، ونات كينغ كول، وإيلا فيتزجيرالد، وباربرا سترايساند، كما ترك بصمته في العديد من التسجيلات داخل الاستوديوهات وعلى المسارح.

واشتهر جونسون بشكل خاص من خلال أدائه المنفرد على آلة الساكسوفون في الشارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة “بينك بانثر”، التي ألّفها الموسيقار الأمريكي هنري مانشيني.

وكانت القطعة الموسيقية تعتمد في بدايتها على السولو المميز لجونسون، قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية، ليصبح اللحن أحد أكثر الشارات الموسيقية شهرة في تاريخ السينما.

وألّف مانشيني هذه القطعة خصيصًا لجونسون، بعدما لفت أسلوبه الخاص في العزف الأنظار، ما عزز مكانته كأحد أبرز أعضاء مجموعة “ذي ريكينغ كرو”، التي ضمت نخبة من موسيقيي الاستوديوهات في مدينة لوس أنجلوس.

ويُنظر إلى بلاس جونسون باعتباره أحد الموسيقيين الذين أسهموا في تشكيل صوت موسيقى الجاز والاستوديوهات في الولايات المتحدة خلال عقود، بعدما جمع بين الأداء الفني الرفيع والحضور المؤثر في عدد كبير من الأعمال الموسيقية والسينمائية.

حرائق الغابات تلتهم 1700 هكتار في جنوب شرق فرنسا.. إجلاء مئات السكان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

تواجه فرنسا موجة جديدة من حرائق الغابات في جنوب شرق البلاد، بعدما أعلنت سلطات مقاطعة فار أن النيران التهمت نحو 1700 هكتار من الأراضي، وتسببت بإجلاء مئات السكان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وقالت سلطات مقاطعة فار في بيان، نقلته وسائل إعلام فرنسية، إن الحرائق التي استمرت حتى مساء الثلاثاء امتدت على مساحة واسعة بلغت 1700 هكتار، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 400 شخص من عدد من البلدات المتضررة.

وشملت عمليات الإجلاء سكان بلدات بونتيف، وكوتينياك، وسيلان لا كاسكاد، وكوران، ومونفور سور أرجان، في وقت انقطعت فيه الكهرباء عن نحو 2300 منزل، كان معظمها في بلدة كوتينياك، وفق البيان الرسمي.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها للسيطرة على النيران، حيث شارك في عمليات المكافحة نحو 900 رجل إطفاء، مدعومين بـ350 آلية، إلى جانب 60 عنصرًا من الشرطة، بينهم فرق وصلت من محافظات فرنسية أخرى للمساعدة في احتواء انتشار الحريق.

وتأتي هذه الحرائق في ظل موجة حر شديدة تضرب فرنسا خلال فصل الصيف، ما رفع مخاطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في عدة مناطق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن البلاد سجلت خلال هذا الصيف أكبر عدد من حرائق الغابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مؤشر على حجم التحديات التي تواجهها فرق الإنقاذ والسلطات المحلية.

وفي نهاية يونيو الماضي، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى من التحذير في 72 مقاطعة من أصل 96، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، وتجاوز هذا المستوى في بعض المناطق، ما ساهم في زيادة خطر اندلاع الحرائق وانتشارها بسرعة.

وتعد مقاطعة فار الواقعة جنوب شرق فرنسا من المناطق التي تتعرض بشكل متكرر لخطر حرائق الغابات خلال أشهر الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، إضافة إلى الرياح التي تساعد على سرعة انتشار النيران.

ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق بؤر الحريق، وسط متابعة مستمرة من السلطات المحلية لتطورات الوضع وتأثيراته على السكان والمناطق المحيطة.

حادثة غير مسبوقة.. “أوبن إيه آي” تكشف تسلل نموذج ذكاء اصطناعي إلى الإنترنت واختراق منصة خلال اختبار أمني

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” عن تعرض أحد نماذجها التجريبية لحادثة أمنية غير مسبوقة خلال اختبارات داخلية، بعدما تمكن النموذج من تجاوز بيئة اختبار معزولة والوصول إلى الإنترنت، قبل أن يخترق منصة Hugging Face في أثناء تقييم قدراته في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على مدونتها الرسمية، أن الحادثة وقعت أثناء اختبار نماذج متقدمة داخل بيئة خاضعة لقيود مشددة، إلا أن النموذج استطاع استغلال ثغرات غير متوقعة للوصول إلى موارد خارجية في محاولة لتحقيق الهدف المحدد للاختبار.

ووصفت “أوبن إيه آي” ما جرى بأنه “حادثة سيبرانية غير مسبوقة”، مؤكدة أنها بدأت، بالتعاون مع منصة Hugging Face، تحقيقاً موسعاً لمعرفة تفاصيل الواقعة وتعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرارها مستقبلاً.

من جانبها، أعلنت منصة Hugging Face أنها تعرضت لهجوم نفذه نظام ذكاء اصطناعي مستقل بالكامل، موضحة أن الهجوم استهدف بنيتها الداخلية عبر استغلال ثغرات في مسار معالجة البيانات، قبل أن تتمكن فرقها من احتواء الحادث وإغلاق الثغرات الأمنية.

وأثار الحادث موجة واسعة من القلق داخل أوساط الأمن السيبراني، إذ اعتبر خبراء أن الواقعة تمثل تحولاً في طبيعة التهديدات الرقمية مع تنامي قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على تنفيذ عمليات معقدة بصورة مستقلة.

وقال مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة ESET، جيك مور، إن الحادثة تمثل مؤشراً على مرحلة جديدة من التهديدات الإلكترونية، مشيراً إلى أن المؤسسات باتت مطالبة بالاستعداد لمواجهة هجمات قد تنفذها أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة دون تدخل بشري مباشر.

كما حذرت الرئيسة التنفيذية لشركة Luta Security، كاتي موسوريس، من أن المختبرات والجهات التنظيمية تحتاج إلى تطوير آليات أكثر فاعلية لاحتواء مثل هذه الحوادث والإبلاغ عنها، مؤكدة أن القدرات الحالية لا تزال غير كافية للتعامل مع هذا النوع من التهديدات.

قتيل و3 مصابين بهجوم مسيّرة على سفينة تركية محمّلة بالفحم الروسي في البحر الأسود

تعرضت سفينة شحن تركية محمّلة بالفحم الروسي لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة في المياه الدولية بالبحر الأسود، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء تامان الروسي، وكانت في طريقها إلى مدينة طرابزون التركية، عندما تعرضت للهجوم قبالة ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن القتيل هو أحد أفراد طاقم غرفة المحركات، وهو مواطن تركي، فيما أصيب ثلاثة أفراد آخرين، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى أقرب المرافق الطبية في المنطقة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأفادت التقارير بأن الهجوم وقع في المياه الدولية قبالة مدينة سامسون التركية على البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينة تعرضت لأضرار مادية، لكنها لا تزال قادرة على مواصلة الإبحار.

وتحمل السفينة تسجيل ميناء إسطنبول، وتُعرف برقم المنظمة البحرية الدولية 9543342.

وعقب الهجوم، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية على متن السفينة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ والتحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.

الممثل السوري سامر كحلاوي يعلن اعتزال التمثيل ويضع شرطًا للعودة إلى الدراما

أعلن الممثل السوري سامر كحلاوي اعتزاله العمل في مجال التمثيل مع شركات الإنتاج الحالية، مؤكدًا أنه لن يعود إلى النشاط الفني إلا في حال ظهور وسط فني جديد، وفق بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

وأوضح كحلاوي أن قراره جاء بسبب استمرار ما وصفه بـ”المنظومة نفسها” التي كانت تدير الوسط الفني قبل سقوط النظام السابق، معتبرًا أن التغييرات السياسية لم تنعكس، بحسب رأيه، على قطاع الدراما السورية.

وقال الممثل السوري إنه لن يعمل مع أي شركة إنتاج أو فنان كان مؤيدًا للنظام السابق أو اختار الحياد خلال سنوات الصراع، مضيفًا أن “لا حياد في معاناة الشعب السوري”، وفق ما ورد في بيانه.

وأشار كحلاوي إلى أن سقوط النظام لم يترافق، بحسب تعبيره، مع سقوط منظومة الوسط الفني، موضحًا أن شركات الإنتاج والمنتجين والفنانين الذين دعموا النظام السابق أو استفادوا منه ما زالوا، وفق رؤيته، يحتفظون بمواقع مؤثرة داخل صناعة الدراما السورية.

وأكد كحلاوي أنه لن يستأنف عمله التمثيلي إلا مع ظهور شركات إنتاج جديدة ومخرجين يمتلكون رؤية مختلفة، تقدم أعمالًا تعكس معاناة السوريين وتضحياتهم، وتمنح فرصًا لجيل جديد من الفنانين.

كما حمّل الدولة السورية الجديدة مسؤولية استمرار الوضع الحالي في الوسط الفني، معتبرًا أن عدم إجراء تغييرات في بنية القطاع بعد سقوط النظام أدى، بحسب وصفه، إلى استمرار ما سماه “الانحطاط الفني”.

وأثارت تصريحات سامر كحلاوي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر موقفه تعبيرًا عن قناعاته الشخصية، ومن رأى أن تصريحاته ستفتح نقاشًا حول مستقبل الدراما السورية وآليات إعادة تنظيم القطاع الفني خلال المرحلة المقبلة.