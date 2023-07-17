بين المرتفعة والمعتدلة.. بقاء حالة الطقس كما هي عليه على مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على معظم مناطق ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

وتبقى السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتحول الريح غدا إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.