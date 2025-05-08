بيونغ يانغ تستعرض قوتها من جديد.. صواريخ باليستية في ظل التقارب مع موسكو

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الخميس، عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق، في أحدث خطوات بيونغ يانغ ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة التي فاقمت التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الهيئة أن الصواريخ أُطلقت من منطقة قُرب مدينة وونسان الساحلية الشرقية، دون تقديم تفاصيل فورية حول مدى تحليقها، وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز من جهوده في مجال الاستخبارات والمراقبة، وشارك معلومات الإطلاق مع كل من الولايات المتحدة واليابان.

وتُعد هذه العملية أول نشاط صاروخي معروف لبيونغ يانغ منذ العاشر من مارس الماضي، عندما أطلقت عدة صواريخ عقب انطلاق التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية. كما تمثل سادس عملية إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعمال المصانع العسكرية بزيادة إنتاج قذائف المدفعية، في ظل تعمّق تحالف بلاده العسكري مع روسيا، ودعمها المعلن لموسكو في حربها ضد أوكرانيا، بالسلاح وحتى بالقوات، وفق تقارير غربية.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية تصعيداً مستمراً خلال الأشهر الأخيرة، مع مواصلة بيونغ يانغ تطوير برامجها النووية والصاروخية، في تحدٍّ للعقوبات الدولية والتحذيرات الأميركية واليابانية.