«بي إم دبليو» تبيع  300 ألف مركبة عاملة بالطاقة الجديدة في السوق الصينية

أعلنت شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات، إنها باعت أكثر من 300 ألف مركبة عاملة بالطاقة الجديدة في السوق الصينية، وذلك مع زخم نمو قوي في مبيعات المركبات الكهربائية النقية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، قفزت مبيعات “بي إم دبليو” من المركبات الكهربائية النقية في الصين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بنسبة 211 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 78568 وحدة.

وأكملت المحدودة للسيارات، في 22 نوفمبر الماضي، بناء المبنى الرئيسي لمصنع جديد لإنتاج البطاريات، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 10 مليارات يوان (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي).

و شركة “بي إم دبليو بريليانس” هي مشروع مشترك لمجموعة “بي إم دبليو” في الصين، ومقرها في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد في عام 2026، في وقت أصبحت شنيانغ أكبر قاعدة إنتاج لمجموعة “بي إم دبليو” على الصعيد العالمي حيث تسعى “بي إم دبليو” جاهدة إلى بناء نظام إيكولوجي للتنقل الكهربائي في الصين.