تأجيل رحلة نتنياهو إلى أمريكا.. ترامب: أمام إيران خياران فقط

خيّم هدوء حذر على جبهات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثالث على التوالي، بعد 13 يومًا من الهجمات الجوية المتبادلة، وسط ترقب دولي بشأن إمكانية استمرار التهدئة أو عودة التصعيد العسكري.

وتوقفت الضربات خلال الأيام الأخيرة، بعدما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي بوقف الغارات يوم الجمعة، لإتاحة فرصة أمام الجهود الدبلوماسية والوساطة العمانية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمام طهران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة تصعيد عسكري “أعنف بكثير”، في رسالة حملت تحذيرًا من احتمال استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار التفاوضي.

وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المفاوضات فرصة محدودة، موضحًا أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي، لكنها لا تستبعد العودة إلى الضربات أو توسيع نطاقها إذا رأت أن إيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات.

من جانبها، أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول المنطقة بعد توقف الضربات الأمريكية ضدها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، مضيفًا أن استراتيجية بلاده تقوم على الرد بالمثل، ولذلك أوقفت طهران أيضًا عملياتها الانتقامية.

وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإيراني استعداده لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشددًا على أنه سيرد على أي اعتداء بقوة أكبر.

وقال الجيش الإيراني إنه يقف إلى جانب بقية القوات المسلحة في حالة استعداد ويقظة كاملة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات والمؤامرات، مؤكدًا التمسك بحماية استقلال البلاد وسلامة الأراضي الإيرانية.

وجاءت حالة الهدوء الحالية بعد أيام من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف دولية من توسع المواجهة وتأثيرها على أمن المنطقة، خصوصًا حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وتتركز الجهود الدبلوماسية حاليًا على منع عودة التصعيد، مع استمرار التحذيرات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن الخطوات المقبلة.

وفي تطور مرتبط بالخسائر العسكرية، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين خلال العملية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران إلى 624 عسكريًا.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بدأت اعتبارًا من الأحد نشر أعداد الخسائر العسكرية بشكل منفصل، عبر تقسيمها إلى خسائر منذ 7 يوليو، وهو تاريخ بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية العسكرية في فبراير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن هذا التغيير في طريقة عرض البيانات جاء بعد دخول الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار خلال أبريل، بينما تعود أحدث الخسائر المعلنة إلى شهر يوليو.

وبحسب البيانات التي نقلتها “نيويورك تايمز”، بلغ عدد الجنود الأمريكيين المصابين منذ 7 يوليو 207 عسكريين، ما رفع إجمالي عدد المصابين منذ بداية النزاع إلى 624 عسكريًا.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة بحدوث انخفاض مفاجئ في عدد القتلى الأمريكيين المدرجين على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلًا عن الوزارة قدموا تفسيرات مختلفة بشأن التغيير، فيما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل هذه الرواية بأنها غير صحيحة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسابيع من التصعيد والهجمات المتبادلة، وسط محاولات دبلوماسية لتثبيت التهدئة ومنع توسع المواجهة في المنطقة.

وتخضع بيانات الخسائر العسكرية الأمريكية لمراجعة مستمرة من وزارة الدفاع، التي تنشر عادة تحديثات رسمية بشأن أعداد القتلى والمصابين وفق طبيعة العمليات الجارية.