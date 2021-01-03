تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعربت وليامز في بيان، عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة، وفق قولها.

وأشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقت ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

وأشادت البعثة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.

وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، بحسب البيان.

وستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ولفت البيان إلى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

هذا وتتكون اللجنة الأسماء التالية:

وافية سيف النصر سلطنة المسماري سيدة اليعقوبي محمد العجيلي الحسناوي محمد ادم لينو حسين الانصاري عبد الرحمن العبار أنس سعيد الحمري خالد الأسطى موسى فرج علي عبد العزيز سعيد صالح كلا عبدالله عثمان نزار كعوان الشيباني عبدالله الشيباني محمد اللافي أحمد الشركسي أبو بكر العبيدي