تأكيد ألماني فرنسي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكدت ألمانيا وفرنسا، على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، بين وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وبحث وزير خارجية ألمانيا ونظيره الفرنسي، التعاون الثنائي وقضايا الشرق الأوسط، مؤكدين “أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها، إن “ماس اتصل هاتفيا بنظيره الفرنسي لودريان، وأكدا على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل من أجل التقدم في العملية السياسية”​​​.

وأضافت أن “الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا وقضايا الشرق الأوسط”.