تأمين مستلزمات وتنفيذ صيانات في عدة مواقع لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية

قامت الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء بتنفيذ أعمال إضافية في مشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي، تمثلت بتركيب منظومة إنتاج غاز الهيدروجين، حفاظًا على رفع كفاءة وحدات التوليد ودعمًا للشبكة لزيادة أدائها الإنتاجي.

كما صرفت الشركة، ( 7 ) بكرات كوابل من مخازنها الرئيسة بطرابلس، لإدارة خدمات المستهلكين طرابلس، لاستخدامها لتحسين شبكة الضغط المنخفض على مستوى الدوائر.

وحسب بيان الشركة، يأتي ذلك ضمن إجراءات مجلس إدارة الشركة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتحديث البنى التحتية لمكونات شبكة الضغط المنخفض، لضمان استمرارية الخدمة للمواطن.

من جانب آخر يتواصل التجهيز لتركيب خلايا 11/30/220 ك.ف بمشروع محطة حقن الكيش الجديدة بمدينة بنغازي، التي وصلت إلى موقع المشروع وذلك بعد استكمال الأعمال المدنية التي قاربت على الانتهاء.

ويأتي ذلك ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لرفع كفاءة مشروعات التحويل الاستعجالية الكبرى القائمة حاليًا على مستوى المنطقة الشرقية، والتي ستساهم في تحسين الجهد والرفع من كفاءة الشبكة في المنطقة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بالكفاءة المطلوبة المقدمة للمواطنين.