تاليس الفرنسية تعرض على المغرب مشروع «الحدود الذكية»

الشركة الفرنسية تحاول إقناع السلطات المغربية بشراء النظام الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي [انترنت]

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم”، دخلت الشركة الفرنسية “تاليس”، المتخصصة في تصميم وبناء الأنظمة الكهربائية والمراقبة وتوفير الخدمات لأسواق الطيران والدفاع والنقل والأمن، في اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تزويد مختلف المعابر الحدودية البرية المغربية بنظام مراقبة ذكي ومتطور جدا، قائم على آخر تقنيات التعرف على الوجه.

وأضاف الخبر أن الشركة الفرنسية تحاول إقناع السلطات المغربية بشراء هذا النظام الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي، بعد أن اقتنته إسبانيا، بقيمة 32 مليون يورو، لتأمين عملية الدخول والخروج من مختلف المعابر الحدودية التي تفصل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية عن الداخل المغربي.