«تاياني»: نريد استقرار ليبيا وإفريقيا بدون وجهة نظر استعمارية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا وجنوب الصحراء.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في عاصمة ليتواننيا «فيلنيوس».

وأردف تاياني قائلا: “تريد إيطاليا العمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء، وأن حاجة إلى خطة مارشال حقيقية”، بحسب تعبيره.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على ضرورة أن تعمل روما مع أفريقيا، بالنظر إلى الأوضاع الحالية وليس من وجهة نظر استعمارية، وفقا لقوله.