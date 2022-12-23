تبون: مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، موقف بلاده الثابت والداعي إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله في لقائه الدوري الإعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، إن الجزائر على يقين أنه لا يوجد إلا حل واحد فقط في ليبيا وهو إجراء الانتخابات.

وأضاف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه من دون روح وطنية عالية جدا يصعب حل النزاع الليبي.

وتابع: “مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا”.

كما عبر الرئيس الجزائري عن الأمل في أن يكون العام 2023 هو عام نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخل خارجي، مؤكدا بأن العلاقات الليبية الجزائرية قوية.