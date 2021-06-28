تجارب لـ«أسترازينيكا» ضد سلالة «بيتا» المتحوّرة من كورونا

بدأت شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أكسفورد”، تجارب لاختبار لقاح معدل ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة “بيتا”، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وسيشارك في تجربة اللقاح المعزز حوالي 2250 شخصا من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، وستشمل التجربة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين من لقاح “أسترازينيكا – أكسفورد” المضاد لفيروس كورونا الأصلي، أو لقاح “messenger-RNA”، مثل اللقاح الذي تنتجه شركتا “فايزر وبيونتيك”، كما سيتواجد أشخاص لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا أيضا”.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه “تم تصميم اللقاح الجديد لأسترازينيكا، المعروف باسم “AZD2816″، باستخدام نفس الطريقة لصناعة اللقاح الرئيسي، ولكن مع تعديلات جينية طفيفة على بروتين “سبايك” على أساس متحور بيتا”.

من جانبه، قال أندرو بولارد، كبير الباحثين ومدير مجموعة أكسفورد للقاحات في الجامعة: “اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية واللقاحات الجديدة أمر مهم لضمان أننا على أفضل استعداد للبقاء في طليعة فيروس كورونا الوبائي، إذا لزم الأمر”

وأوضح ماهشي راماسامي، الباحث الرئيسي في مجموعة أكسفورد للقاحات قائلا: “ستوفر هذه الدراسة أدلة حيوية حول ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات إضافية، بما في ذلك تعديلات ضد متغيرات فيروسية جديدة، في المستقبل”.