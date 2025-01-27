تجاوزت 10 مليارات دولار.. السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقيات بمجالات مختلفة

في إطار شراكة استراتيجية قوية بين البلدين، وقعت إيطاليا اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا مع السعودية.

وقالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، بعد لقائها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في العلا بالمملكة: “هناك إمكانيات هائلة في تعاوننا وأتمنى أن تفتح هذه الزيارة مرحلة جديدة بالكامل في شراكتنا… هذا ما يتوقعه الإعلان المشترك الذي وقعناه اليوم. ويشير إلى أن بلدينا يمكنهما توسيع آفاقهما واستكشاف العديد من الفرص الجديدة معا”.

وأضافت ميلوني أن “إيطاليا والسعودية وقعتا “العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي ودعمتا أيضا مذكرات التفاهم التي وقعتها الكيانات العامة والخاصة خلال الزيارة”، مشيرة “إلى عدة قطاعات للتعاون المشترك يمكن تعزيزها ومنها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة”.

هذا وكانت ناقشت “رئيسة الوزراء وولي العهد السعودي خلال لقائهما أيضا “السلام العادل والدائم في أوكرانيا”، وتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا ومساعدة لبنان”.