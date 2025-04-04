تجاوزت 13 مليار دولار.. السياحة السعودية تسجل أرقاماً تاريخية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، “أن قطاع السياحة في البلد، سجّل مستويات قياسية عام 2024، وحقق فائضا غير مسبوق في بند السفر لميزان المدفوعات، بلغ حوالي 49.8 مليار ريال (نحو 13.28 مليار دولار)، وذلك بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بعام 2023”.

وبحسب الوكالة، “صعد إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 13.8% ليصل إلى حوالي 153.6 مليار ريال في عام 2024″، ويعزى هذا الإنجاز إلى النمو الملحوظ في إنفاق الزوار الأجانب”، مع العلم أن (الدولار = 3.75 ريال سعودي).

وأوضحت وزارة السياحة، أن “النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني”.

وأشارت الوزارة، إلى “أن هذا النمو يؤكّد على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية، للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

المملكة العربية السعودية تحقق أرقامًا قياسيةً جديدة في قطاع السياحة للعام 2024م، بفائض في بند السفر بميزان المدفوعات يقدّر بحوالي 50 مليار ريال، ونمو يقدر بـ 7.8% مقارنةً بعام 2023م؛ فائض تاريخي مدفوع بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م بنسبة تقدّر بـ 13.8%… pic.twitter.com/CGacidofKe — وزارة السياحة (@Saudi_MT) April 2, 2025