تجاوز 3651 دولار للأونصة.. الذهب يواصل الصعود ويكسر أرقاماً قياسية

واصل الذهب صعوده، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومًا بضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، وسط تصاعد رهانات السوق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3651.38 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنفس النسبة إلى 3690.90 دولار، وفق بيانات وكالة رويترز.

وأشار تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد، إلى أن “المزيد من الارتفاع في الذهب مرهون بتحقيق البنك المركزي الأميركي توقعات السوق بخفضات متعددة لأسعار الفائدة”.

وتظهر بيانات الاقتصاد الأميركي تراجعًا حادًا في نمو الوظائف خلال أغسطس وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ما يعكس ضعف سوق العمل ويزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون احتمالًا بنسبة 89.4% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، واحتمالًا بنسبة 10.6% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ويؤثر انخفاض أسعار الفائدة على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، في حين هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، ما دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، بينما يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء، وأسعار المستهلكين يوم الخميس، للوقوف على مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 38% منذ بداية العام، بعد قفزة 27% في 2024، مدعومة بتراجع الدولار، وشراء قوي من البنوك المركزية، والسياسات التيسيرية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 41.36 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1396.42 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1149.47 دولار.