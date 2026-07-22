تجمع الأحزاب الليبية: المرحلة الراهنة تتطلب توحيد «الصف الوطني»

شارك تجمع الأحزاب الليبية في أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الذي انعقد بمدينة سرت، الأربعاء 22 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية، في خطوة تستهدف تعزيز الحوار الوطني وترسيخ التوافق بين مختلف المكونات السياسية، وفق بيان صادر عن التجمع.

وأكد تجمع الأحزاب الليبية، خلال كلمته في المؤتمر، أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الوطني، وتغليب لغة الحوار، والعمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام، ودعم مسار سياسي شامل يحقق الاستقرار ويقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصولًا إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأعلن التجمع دعمه الكامل لانعقاد مؤتمر ليبيا للسلام في مدينة سرت، معتبرًا أنه يمثل مبادرة وطنية جامعة تسعى إلى جمع الليبيين على طاولة الحوار، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتوحيد الرؤى بشأن مستقبل الدولة الليبية.

ودعا تجمع الأحزاب الليبية جميع الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر ليبيا للسلام، بما يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتعزيز فرص التوافق بين مختلف الأطراف.

وشدد التجمع على أن ليبيا بحاجة إلى مشروع وطني جامع، وإرادة صادقة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمهد لمرحلة جديدة تقوم على الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الأول للأحزاب الليبية في مدينة سرت ضمن سلسلة من المبادرات السياسية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين القوى الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، والدفع نحو توافق سياسي يمهد لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.