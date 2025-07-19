تجنب الهاتف بعد الاستيقاظ.. سرّ بسيط لتحسين التركيز والمزاج طوال اليوم

كشفت الدكتورة ويندي سوزوكي، خبيرة الأعصاب وأستاذة العلوم العصبية في جامعة نيويورك، عن عادة صباحية بسيطة لكنها مؤثرة للغاية على أداء الدماغ والمزاج طوال اليوم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية، أشارت سوزوكي إلى أن اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التركيز والدافع، إلا أن عادة استخدام الهاتف الذكي فور النهوض من النوم قد تُفقد الإنسان هذه اللحظة الثمينة.

وأوضحت سوزوكي أن الدماغ يكون في أعلى درجات المرونة العصبية فور الاستيقاظ، مع ارتفاع مستويات هرموني الدوبامين والكورتيزول، اللذين يمنحان الدماغ دفعة طبيعية قوية للاستعداد ليوم جديد مليء بالتعلم والإبداع، لكنها نبهت إلى أن النظر مباشرة إلى شاشة الهاتف قد يُربك هذه العملية الحيوية، مما يقلل من قدرة الدماغ على الاستفادة من هذه اللحظة لتعزيز الإبداع والدافع.

واقترحت سوزوكي تجربة روتين صباحي بسيط مدته خمس دقائق يوميًا ولمدة خمسة أيام، يشمل أنشطة بديلة مثل تمارين التمدد لتحريك الجسم بلطف، كتابة أهداف اليوم لتوجيه التركيز، أو التأمل وشرب القهوة بهدوء لتهيئة العقل للاستيقاظ بانسجام وهدوء. وعلّقت قائلة: “راقب كيف تتغير حالتك الذهنية حين تمنح عقلك فرصة للانطلاق دون تشويش رقمي”.

وفي ذات السياق، شدّدت استشارية النوم روزي ديفيدسون على ضرورة تجنب استخدام الهاتف أيضًا قبل النوم، مشيرة إلى أن التعرض لشاشات الأجهزة الذكية في تلك الفترة قد يسبب اضطرابات في المزاج وجودة النوم.

واستندت في ذلك إلى دراسة حديثة أجرتها جامعة الملك سعود، كشفت أن استخدام الهاتف لمدة تتراوح بين 31 إلى 45 دقيقة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بالأرق بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يجعل وضع الهاتف بعيدًا عن متناول اليد وتبني روتين صحي للنوم ضرورة حتمية لتحسين جودة النوم والاستيقاظ بنشاط.

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، تبرز أهمية وعي المستخدمين بتأثيراتها السلبية المحتملة على الصحة النفسية والبدنية، لا سيما في اللحظات الحاسمة مثل بداية ونهاية اليوم، ويُظهر هذا البحث أن تبني عادات بسيطة مثل تأخير استخدام الهاتف عند الاستيقاظ وقبل النوم يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التركيز، المزاج، وجودة النوم، مما يدعم إنتاجية أكبر وحياة أكثر توازنًا.