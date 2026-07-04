تحالف الشرعية يهدد.. أنصار الله: السعودية فقدت التحكم في الملف اليمني

قال عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” اليمنية محمد البخيتي إن المملكة العربية السعودية فقدت، على حد وصفه، زمام المبادرة في الملف اليمني، مشيراً إلى أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يكون قادراً على تحقيق السلام في اليمن.

وأوضح البخيتي في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” أن استمرار النزاع في اليمن يرتبط بشكل مباشر بغياب استجابة المطالب المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية ورفع القيود المفروضة على البلاد، معتبراً أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الرياض يعني أن “قرار الملف اليمني انتقل إلى أطراف أخرى خارج المنطقة”.

وأضاف أن وقف ما وصفه بـ“العدوان” على اليمن يصب في مصلحة السعودية نفسها، داعياً إلى إنهاء الحصار الجوي والبحري والبرّي المفروض على البلاد منذ سنوات.

وأكد القيادي في حركة “أنصار الله” أن الحركة لا تعادي أي دولة عربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لكنها ترى أن استمرار الحصار يمثل العقبة الأساسية أمام أي تسوية سياسية.

وشدد البخيتي على أن “الكرة الآن في ملعب السعودية”، معتبراً أن أي حديث عن سلام لا يمكن أن يتحقق ما دام الحصار مستمراً، وما دامت العمليات العسكرية قائمة على حد قوله.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن الاتفاقات الدولية، بما في ذلك أي تفاهمات بين طهران وواشنطن، لن تنعكس بشكل مباشر على الملف اليمني، ولن تكون عاملاً حاسماً في إنهاء الحرب.

ومنذ عام 2014 تسيطر حركة “أنصار الله” على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال ووسط اليمن، فيما يواصل التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 عملياته دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب السياسي وسط استمرار التوترات الميدانية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بملف الحصار وحركة الملاحة الجوية والبحرية.

وفي سياق متصل، كانت جماعة “أنصار الله” قد أعلنت في وقت سابق عن استهدافات مرتبطة بخرق أجواء يمنية ومنع هبوط طائرات في مطار صنعاء، وهي روايات تقابلها السعودية بنفي وتحذير من التصعيد.

من جهته، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي إن تصريحات الحوثيين تأتي في إطار “التغطية على أزماتهم الداخلية”، مؤكداً أن التحالف لن يتهاون مع أي تهديد يمس أمن السعودية أو استقرار المنطقة.

وأضاف أن التحالف مستمر في دعم الحلول السياسية والجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الحوثيين رفضوا مبادرات سابقة للتسوية، وفق تعبيره.