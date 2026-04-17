تحديث جديد لـ«أرصدة الوقود» في المستودعات النفطية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط تحديثًا جديدًا لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات في عدد من الموانئ والمستودعات النفطية، وذلك ليوم الجمعة 17 ابريل 2026، في إطار متابعتها الدورية لمستويات التزويد وضمان انسيابية الإمدادات في السوق المحلي.

ويشمل التحديث بيانات تفصيلية حول كميات البنزين والديزل وغاز الطهي، إلى جانب حركة الناقلات في مستودعات طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي وطبرق.

مستودع طرابلس

سجل المستودع رصيدًا بلغ 31000 طن متري من البنزين، و16000 طن متري من الديزل، و300 طن متري من الغاز.

وفيما يتعلق بحركة الناقلات، تتواجد ناقلة بنزين تحت التفريغ، إلى جانب ناقلة أخرى من المتوقع وصولها غدًا، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

مستودع مصراتة

بلغت الأرصدة 8313 طن متري من البنزين، و13072 طن متري من الديزل، و2492 طن متري من الغاز.

وتشير البيانات إلى توقع وصول ناقلة بنزين يوم 18 ابريل، وكذلك ناقلة ديزل في التاريخ ذاته.

مستودع الزاوية

سجل المستودع 5373 طن متري من البنزين، و16261 طن متري من الديزل، و755 طن متري من الغاز، كما يُتوقع وصول ناقلة بنزين يوم 21 ابريل.

مستودع بنغازي

بلغ رصيد البنزين 7662 طن متري، والديزل 9084 طن متري، والغاز 3530 طن متري وتوجد ناقلة بنزين تحت التفريغ ضمن حركة الإمدادات.

مستودع طبرق

سجل المستودع 5455 طن متري من البنزين، و6627 طن متري من الديزل، و57 طن متري من الغاز، ولا توجد بيانات مسجلة لحركة الناقلات في هذا التحديث.

ويأتي هذا التحديث ضمن الإجراءات الدورية التي تعتمدها المؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة أرصدة الوقود وحركة الإمدادات، بما يضمن استقرار التوزيع وتغطية الطلب في مختلف المناطق.