تحديث مخبري شامل في مستشفى «الحوادث أبو سليم»

أطلق مستشفى الحوادث أبو سليم مرحلة جديدة من تطوير خدماته التشخيصية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك باستلام خمس أجهزة مخبرية حديثة تهدف إلى تعزيز قدرات الأقسام الحيوية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وتشمل المعدات الجديدة جهاز Vidas Kube المخصص لإجراء تحاليل الهرمونات والفيروسات بدقة عالية، وجهاز PCR Microbiology المستخدم في التشخيص الجزيئي للكائنات الدقيقة، وجهاز Vitek 2 المعني بتحديد البكتيريا واختبار حساسية المضادات الحيوية، وفق منصة حكومتنا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتطوير المرافق الصحية ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية في المؤسسات الطبية الليبية.

هذا وشهد القطاع الصحي في ليبيا خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة تراجع البنية التحتية، ما دفع الحكومة إلى إطلاق سلسلة برامج تحديث شملت تجهيز المستشفيات بالأجهزة الحديثة وتحسين منظومات المختبرات.

ويعد مستشفى أبو سليم من المستشفيات المرجعية التي تعتمد عليها طرابلس في استقبال حالات الإصابات والحوادث، ما يجعل تطوير قدراته التشخيصية أمرًا ذا أولوية.