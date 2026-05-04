تحديد موعد انطلاق «رحلات الحج» من ليبيا

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة حاتم اللافي، عبر شاشة تلفزيون المسار، اكتمال الترتيبات لانطلاق أولى رحلات موسم الحج للعام 1447هـ / 2026م، والمقرر بدءها يوم الخميس المقبل الموافق 7 مايو.

وأوضح اللافي أن خطة التفويج تشمل تشغيل ما بين أربع إلى خمس رحلات يوميًا، تنطلق من ستة مطارات داخل ليبيا، على أن يستمر برنامج الرحلات لمدة 12 يومًا متتاليًا، ضمن جدول زمني منظم لتسهيل عملية نقل الحجاج.

وبيّن أن جميع الرحلات ستتجه مباشرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، على أن يتم نقل الحجاج فور وصولهم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وفق الترتيبات المعتمدة.

كما أشار إلى أن الهيئة اعتمدت ترتيبات سكن الحجاج في فنادق خمس نجوم بمنطقة جبل عمر، المطلة على الحرم المكي، والتي تبعد مسافات قصيرة جدًا عن ساحات المسجد الحرام، بما يهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة وتسهيل التنقل أثناء أداء المناسك.

ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة لوجستية موسعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين، عبر إدارة دقيقة لعمليات السفر والإقامة والنقل، بما يواكب حجم الطلب المتزايد على أداء مناسك الحج سنويًا.

ويعكس هذا الإعلان حرص الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على توفير بيئة منظمة وآمنة للحجاج، من خلال تنسيق متكامل بين المطارات وشركات النقل والجهات المشرفة على الإقامة في الأراضي المقدسة.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن كثافة الرحلات خلال فترة زمنية قصيرة تتطلب جاهزية عالية في الجانب التشغيلي واللوجستي لتفادي أي ضغط محتمل على منظومة التفويج داخل المطارات.

وتعد موسم الحج من أبرز المحطات الدينية واللوجستية السنوية التي تشهد تنظيمًا واسعًا بين الجهات المعنية، لضمان انسيابية انتقال الحجاج وتوفير أفضل الظروف لأداء المناسك في أجواء مريحة ومنظمة.