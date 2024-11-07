تحديد موعد انطلاق «معرض ليبيا للذهب والمجوهرات» بنسخته الأولى

تنطلق في مدينة بنغازي، في ديسمبر المقبل، فعاليات معرض ليبيا للذهب والمجوهرات الكريمة، في نسخته الأولى.

وقالت مسؤولة حجز المساحات بالمعرض أية الدالي، لوكالة الأنباء الليبية، “إن المعرض خطوة مهمة لمواكبة أحدث تطورات السوق، وتحسين جودة الأداء وخلق بيئة تنافسية مبتكرة لأصحاب الأعمال والمصممين”.

وتابعت الدالي: “يهدف المعرض الذي يُنظم في بنغازي لمواكبة العصر وتطوير سوق الذهب والمجوهرات الكريمة بما يتناسب مع أحدث التقنيات العالمية؛ لخلق روح التنافس بين المشاركين وتعزيز مستويات الأداء والابتكار تعزيز العلاقات بين أسواق الذهب والمجوهرات والمعارض ذات الصلة، لخلق فرص عمل وتوسيع الأسواق توفير منصة للمصممين المحليين الدوليين، لإظهار إبداعاتهم وفنهم في صناعة المجوهرات، مبينة أنه يضم أفخم القطع الثمينة والعروض الحصرية لعشاق الذهب والمجوهرات”.

وأوضحت أن “الجهات المستهدفة للمشاركة في المعرض هي أسواق الذهب، والأحجار الكريمة، والفضة ومصممي صناعة المجوهرات المحلية وأيضاً الدولية، مشيرة إلى أن المعرض يمنح تأمين شامل لضمان سلامة المنتجات والعارضين، ويوفر دوريات أمنية دائمة وكاميرات مراقبة في مختلف الزوايا لضمان أعلى مستويات الأمن داخل المعرض”.

هذا “ويتيح المعرض فرصة للعارضين للمشاركة في مزاد علني لعرض قطعهم الفاخرة والمميزة، كما يوفر غرف وقاعات اجتماعات؛ لتسهيل إجراء الصفقات التجارية بين المشاركين”.

وتستمر فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة رسالة للخدمات الإعلامية والإنتاج بدعم وإشراف تُجار الذهب والمجوهرات في المدينة لمدة ثلاثة أيام من 15 حتى 17 ديسمبر.