تحذيرات صحية عاجلة للمسافرين إلى الكونغو وأوغندا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا مجموعة من التدابير الوقائية الموجهة للمسافرين المتواجدين في الدول الموبوءة، وتحديدًا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا، بهدف حماية الأفراد من خطر الإصابة بالأمراض الوبائية، وعلى رأسها فيروس الإيبولا، وفق ما نشره المركز.

ودعا المركز إلى ضرورة الالتزام الصارم بتجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، خاصة الحمى النزفية أو الإعياء الشديد، مع التحذير من زيارة الأماكن الطبيعية المفتوحة مثل الكهوف والمناجم والغابات المطيرة، والتي تُعد بيئات حاضنة للحيوانات الناقلة للفيروس، وعلى رأسها الخفافيش والحيوانات البرية.

كما شدد على أهمية تجنب ملامسة الحيوانات البرية بشكل كامل، والابتعاد عن التجمعات والاختلاط غير الضروري في المناطق التي تشهد تفشيًا للأمراض.

وفي إطار ممارسات النظافة والسلامة، أكد المركز على ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون أو المعقمات الكحولية، وتجنب ملامسة الدم أو أي سوائل جسدية مثل اللعاب والعرق والقيء والبول من الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم.

كما أوصى بعدم استخدام أو مشاركة الأدوات الشخصية التي قد تكون ملوثة بسوائل المصابين، مثل الملابس والأغطية والإبر والمعدات الطبية، مع التحذير من المشاركة في طقوس الدفن أو الجنازات التي تتطلب التعامل المباشر مع جثامين المتوفين بمرض الإيبولا، نظرًا لكون الفيروس لا يزال معديًا بعد الوفاة.

وشدد المركز كذلك على ضرورة تجنب زيارة المستشفيات أو المراكز الصحية في مناطق التفشي إلا في حالات الطوارئ القصوى، حفاظًا على سلامة المسافرين والحد من احتمالات انتقال العدوى.

وتأتي هذه الإرشادات في ظل استمرار تسجيل حالات متفرقة من الأمراض النزفية الفيروسية في بعض دول وسط وشرق إفريقيا، وعلى رأسها الإيبولا، الذي يُعد من أخطر الفيروسات المعدية، ما يدفع الجهات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والتوعية للمسافرين والعاملين في تلك المناطق.